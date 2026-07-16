Суми у квитанціях за опалення знизяться до 30%: як працюватимуть нові правила

Опалення, платіжки та гроші. Фото: Теплоенерго, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні очікується поступове встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках із централізованим опаленням, завдяки регулюванню в ручному режимі подачі тепла рівень використання ресурсу може знизитися на 15-30%, що позначиться на сумах у комунальних квитанціях українців. Це передбачено новим закон, який пройшов друге читання.

Про те, як і що саме зміниться, розповідає видання Новини.LIVE.

Як позначаться новації на сумах у квитанціях за опалення

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, проєкт закону №14067 щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання, підтриманий у другому читанні та в цілому, передбачає новий підхід в опаленні багатоповерхівок.

Автори ініціативи пояснили, що левова частка систем централізованого теплопостачання в містах потребувала модернізації, адже старе обладнання та недостатнє регулювання призводило до нераціонального використання теплової енергії.

Тому головним нововведенням стануть індивідуальні теплові пункти, або ІТП, що встановлюватимуть у кожному будинку. Вони дозволятимуть регулювати обсяг ресурсу з централізованої системи, а тому будинок буде споживати теплову енергію, з огляду на температуру на вулиці та потреби громадян.

Читайте також:

Зокрема, під час потепління система в автоматичному режимі буде зменшувати подачу тепла.

Оскільки індивідуальні теплові пункти дозволять регулювати споживання, два сусідні будинки будуть отримувати різний обсяг тепла залежно від реальної потреби. Оселі не отримуватимуть зайве та споживатимуть менше енергії.

У відомстві підрахували, що застосування такого підходу дозволить скоротити споживання енергії у середньому на 15-30%, що, відповідно, позначитися на фінансових витратах на опалення.

Проте кінцева сума буде залежати:

Від загальних тарифів; Характеристик конкретного будинку; Обсягів споживання теплової енергії; Ефективності роботи обладнання.

Правила роботи індивідуальних теплових пунктів

Індивідуальні теплові пункти фактично будуть виступати регулятором між централізованою тепломережею та внутрішньобудинковою системою опалення. Обладнання буде відстежувати температуру на вулиці та змінюватиме параметри подачі тепла до будинків. Чим теплішою буде погода за вікном, тим менше тепла подаватимуть до будівлі.

Це зробить використання ресурсу більш керованим, а тому більше не буде ситуацій із надходженням надлишкового тепла. Окрім того, очікується скорочення втрат та покращення якості централізованого теплопостачання.

У законі передбачається поетапне запровадження нового механізму. Його застосування відтермінували до завершення воєнного стану в Україні.

Очікується, що умова щодо встановлення нового обладнання запрацює через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Будинкам, де індивідуальні теплові пункти вже працюють, повторно купувати або монтувати нове обладнання не потрібно.

Водночас, якщо у будинку не буде технічної можливості для монтажу пункту, то вимога щодо встановлення на нього не поширюватиметься.

Також у законі йдеться про формування тарифів на теплову енергію. Він передбачатиме можливість включення витрат на встановлення індивідуальних теплових пунктів до ціни на теплову енергію.

З огляду на це, модернізація системи не буде безкоштовною для споживачів, однак механізм фінансування передбачатиме врахування витрат під час тарифоутворення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Газмережі розвінчали два поширені міфи щодо техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Такий сервіс обов'язковий і не є формальністю, адже йдеться про перевірку системи, від якої напряму залежить безпека громадян. Також газ для робіт не перекривають без попередження.

Ще Новини.LIVE писали, що з 1 жовтня українці отримають оновлені платіжки за розподіл газу. Зміни запрацюють у рамках вимог Директиви ЄС. Нові вимоги покликані підвищити прозорість та зрозумілість інформації для споживачів. Йдеться, зокрема, про чіткий перелік відомостей, обов'язкових до розміщення у платіжці.