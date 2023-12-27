Житлові субсидії в Україні — як впливають на допомогу відсотки з депозиту

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили нюанси обрахунку загального середньомісячного доходу під час призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, розповіли, як на субсидію впливають банківські депозити.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Субсидія і депозити

У фонді повідомили, яким чином зараховуються до середньомісячного сукупного доходу відсотки від розміщених депозитів. Там зауважили, що таке питання регулює пункт сьомий Порядку обчислення середньомісячного загального доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соцдопомоги, затвердженого постановою уряду № 632 від 22 липня 2020 року.

Доходи від розміщення депозитів не враховують до середньомісячного сукупного доходу родини.

"Водночас варто зазначити, що якщо будь-хто зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, — житлова субсидія у такому випадку не призначається", — уточнили фахівці.

Також загрожує втратою субсидії купівля облігації внутрішньої державної позики на суму, що перевищує 100 тис. гривень.

Перевірки статків субсидіантів

Як нагадують у ПФУ, переглянуть право громадянина на субсидію, якщо людина отримала одноразово дохід у сумі більшій за 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Така вимога не стосується:

цільової благодійної допомоги;

страхових виплат на медичну та соцдопомогу;

спадщини у вигляді нерухомості та основної частини;

грантів чи стипендій на навчання.

Перевірять правомірність призначення субсидії у разі настання умов, за яких втрачається право на отримання держдопомоги на понаднормову площу житла. Так, призначення субсидії на понаднормову площу житла переглядають у разі зміни складу осіб, зареєстрованих в оселі, складу родини члена домогосподарства, їх працевлаштування чи виникнення нових джерел доходів.

Дізнатися про все це можуть з низки держреєстрів, зокрема, отримати відомості такого змісту:

зареєстрований транспортний засіб;

реквізити документів, встановити викрадені чи втрачені документи, місця проживання;

митне оформлення транспорту, складових частин;

рахунки для зарахування надходжень щодо сплати штрафів за кримінальні чи адмінпорушення;

джерела доходів, отриманих фізособами від податкових агентів, ознаки отримання доходів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наступного року держава продовжить надавати допомогу українцям з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, очікується підбиття підсумків експериментального проєкту з надання субсидій, який стартував цьогоріч.

Також ми писали, що субсидія для громадян України надається на два періоди: опалювальний та неопалювальний, і різниться в залежності від сезону, на який призначені виплати.