Жилищные субсидии в Украине — как влияют на помощь проценты по депозиту

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили нюансы учета общего среднемесячного дохода при назначении пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности рассказали, как на субсидию влияют банковские депозиты.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Субсидия и депозиты

В фонде сообщили, каким образом зачисляются в среднемесячный совокупный доход проценты от размещенных депозитов. Там отметили, что этот вопрос регулирует пункт седьмой Порядка исчисления среднемесячного общего дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной соцпомощи, утвержденного постановлением правительства № 632 от 22 июля 2020 года.

Доходы от размещения депозитов не учитывают среднемесячный совокупный доход семьи.

"В то же время следует отметить, что если кто-либо из состава домохозяйства на 1 число месяца, из которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, — жилищная субсидия в таком случае не назначается", — уточнили специалисты.

Также грозит потерей субсидии покупка облигации внутреннего государственного займа на сумму, превышающую 100 тыс. гривен.

Проверки состояния субсидиантов

Как напоминают в ПФУ, пересмотрят право гражданина на субсидию, если человек получил единовременно доход в сумме больше 25-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Такое требование не касается:

целевой благотворительной помощи;

страховых выплат на медицинскую и соцпомощь;

наследства в виде недвижимости и основной части;

грантов или стипендий для обучения.

Проверят правомерность назначения субсидии при наступлении условий, при которых теряется право на получение госпомощи на сверхурочную площадь жилья. Так, назначение субсидии на сверхурочную площадь жилья пересматривают в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в доме, состава семьи члена домохозяйства, их трудоустройства или возникновения новых источников доходов.

Узнать все это могут из ряда госреестров, в частности, получить сведения такого содержания:

зарегистрированное транспортное средство;

реквизиты документов, установить похищенные или утраченные документы, места жительства;

таможенное оформление транспорта, составных частей;

счета для зачисления поступлений по уплате штрафов за уголовные или админнарушения;

источники доходов, полученных физлицами от налоговых агентов; признаки получения доходов.

Что еще стоит знать

Напомним, в следующем году государство продолжит оказывать помощь украинцам в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, ожидается подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий, стартовавшего в этом году.

Также мы писали, что субсидия для граждан Украины предоставляется на два периода: отопительный и неотапливаемый и отличается в зависимости от сезона, на который назначены выплаты.