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Субсидії та пільги — як анулювати державну допомогу

14 листопада 2024 09:05
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Як дистанційно відмовитись від субсидій та пільг — інструкція
Люди в відділенні ПФУ. Фото: УНІАН.
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Держава суттєво підтримує вразливі групи населення. Для багатьох громадян доступні різні види соціальної допомоги, субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Однак коли певний вид підтримки стає непотрібним, від нього можна відмовитись.

Про те, як відмовитись від отримання субсидії чи пільги, пояснили на сайті Тернопільської обласної державної адміністрації.

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Через військові дії багато громадян України були змушені покинути свої помешкання та переїхали. Деякі з них залишилися в країні та стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), а деякі виїхали за кордон та стали біженцями.

Для того, щоб всі громадяни мали доступ до програм державної підтримки, Мінсоцполітики у взаємодії з іншими установами та міністерствами створили низку цифрових інструментів, які дозволяють дистанційно оформити різні види виплат або відмовитись від них.

Якщо громадянин України перебуває за кордоном та не потребує допомоги на оплату комунальних платежів, він може відмовитись від призначеної йому пільг чи субсидії. Для цього йому потрібно подати відповідну заяву до органів Пенсійного фонду.

Як відмовитись від пільги чи субсидії

Заяву про відмову від виплат можна подати дистанційно або поштою. В ній потрібно вказати наступне:

  • номер мобільного телефону;
  • адресу електронної пошти (за наявності);
  • вид державної підтримки: субсидії чи пільги;
  • назву органу ПФУ, в якому громадянин перебуває на обліку;
  • прізвище, ім’я, по батькові отримувача житлової субсидії чи пільги;
  • адресу зареєстрованого або фактичного місця проживання.

В заяві також можна вказати про необхідність отримання довідки про припинення та не отримання житлової пільги чи субсидії. 

Раніше ми писали, що держава бере на себе частину витрат на комунальні послуги деяких українців. Щоб отримати допомогу громадяни можуть оформити субсидії або пільги.

Також ми розповідали, що багато українців використовують дрова для опалення своїх помешкань. Для таких громадян передбачена спеціальна субсидія.

комунальні послуги субсидії виплати пільги допомога

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