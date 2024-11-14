Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Субсидии и льготы — как аннулировать государственную помощь arrow

Субсидии и льготы — как аннулировать государственную помощь

14 ноября 2024 09:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Как дистанционно отказаться от субсидий и льгот?
Люди в отделении ПФУ. Фото: УНИАН.
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Государство существенно поддерживает уязвимые группы населения. Для многих граждан доступны разные виды социальной помощи, субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, когда определенный вид поддержки становится ненужным, от него можно отказаться.

Как отказаться от получения субсидии или льготы, объяснили на сайте Тернопольской областной государственной администрации.

Читайте также:

Кто может отказаться от государственной поддержки

Из-за военных действий многие граждане Украины были вынуждены покинуть свои дома и переехали. Некоторые из них остались в стране и стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), а некоторые уехали за границу и стали беженцами.

Для того чтобы все граждане имели доступ к программам государственной поддержки, Минсоцполитики во взаимодействии с другими учреждениями и министерствами создали ряд цифровых инструментов, позволяющих дистанционно оформить различные виды выплат или отказаться от них.

Если гражданин Украины находится за границей и не нуждается в помощи на оплату коммунальных платежей, он может отказаться от назначенных ему льгот или субсидии. Для этого ему нужно подать соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда.

Как отказаться от льготы или субсидии

Заявление об отказе от выплат можно подать дистанционно или по почте. В ней нужно указать следующее:

  • номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (при наличии);
  • вид государственной поддержки: субсидии или льготы;
  • название органа ПФУ, в котором гражданин состоит на учете;
  • фамилия, имя, отчество получателя жилищной субсидии или льготы;
  • адрес зарегистрированного или фактического места жительства.

В заявлении также можно указать необходимость получения справки о прекращении и не получении жилищной льготы или субсидии.

Ранее мы писали, что государство берет на себя часть расходов по коммунальным услугам некоторых украинцев. Чтобы получить помощь, граждане могут оформить субсидии или льготы.

Также мы рассказывали, что многие украинцы используют дрова для отопления своих помещений. Для таких граждан предусмотрена специальная субсидия.

коммунальные услуги субсидии выплаты льготы помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:03 На Львовщине судили пограничника, совершившего смертельную ДТП

10:02 Как изменилось мнение украинцев о мобилизации — опрос

09:57 Хорошая новость — корабли РФ не могут обстреливать Одессу

09:45 ВСУ перехватили инициативу на Харьковском направлении

09:39 Польша готова передать Украине самолеты МиГ, но есть условие

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:36 Лучшие варианты расходов — что купить на 1000 грн от Зеленского

09:27 Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:24 В Киеве мужчина украл куртку в магазине — как его наказал суд

09:23 Сотни одесситов без света — когда включат

09:16 Муж Татьяны Крупы прокомментировал условия в ее камере в СИЗО

10:03 На Львовщине судили пограничника, совершившего смертельную ДТП

10:02 Как изменилось мнение украинцев о мобилизации — опрос

09:57 Хорошая новость — корабли РФ не могут обстреливать Одессу

09:45 ВСУ перехватили инициативу на Харьковском направлении

09:39 Польша готова передать Украине самолеты МиГ, но есть условие

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:36 Лучшие варианты расходов — что купить на 1000 грн от Зеленского

09:27 Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:24 В Киеве мужчина украл куртку в магазине — как его наказал суд

09:23 Сотни одесситов без света — когда включат

09:16 Муж Татьяны Крупы прокомментировал условия в ее камере в СИЗО

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком