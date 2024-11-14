Как дистанционно отказаться от субсидий и льгот?

Люди в отделении ПФУ. Фото: УНИАН.

Государство существенно поддерживает уязвимые группы населения. Для многих граждан доступны разные виды социальной помощи, субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, когда определенный вид поддержки становится ненужным, от него можно отказаться.

Как отказаться от получения субсидии или льготы, объяснили на сайте Тернопольской областной государственной администрации.

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Кто может отказаться от государственной поддержки

Из-за военных действий многие граждане Украины были вынуждены покинуть свои дома и переехали. Некоторые из них остались в стране и стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), а некоторые уехали за границу и стали беженцами.

Для того чтобы все граждане имели доступ к программам государственной поддержки, Минсоцполитики во взаимодействии с другими учреждениями и министерствами создали ряд цифровых инструментов, позволяющих дистанционно оформить различные виды выплат или отказаться от них.

Если гражданин Украины находится за границей и не нуждается в помощи на оплату коммунальных платежей, он может отказаться от назначенных ему льгот или субсидии. Для этого ему нужно подать соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда.

Как отказаться от льготы или субсидии

Заявление об отказе от выплат можно подать дистанционно или по почте. В ней нужно указать следующее:

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид государственной поддержки: субсидии или льготы;

название органа ПФУ, в котором гражданин состоит на учете;

фамилия, имя, отчество получателя жилищной субсидии или льготы;

адрес зарегистрированного или фактического места жительства.

В заявлении также можно указать необходимость получения справки о прекращении и не получении жилищной льготы или субсидии.

Ранее мы писали, что государство берет на себя часть расходов по коммунальным услугам некоторых украинцев. Чтобы получить помощь, граждане могут оформить субсидии или льготы.

Также мы рассказывали, что многие украинцы используют дрова для отопления своих помещений. Для таких граждан предусмотрена специальная субсидия.