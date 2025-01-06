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Субсидії та пільги — чи можна отримувати одночасно

6 січня 2025 18:17
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Житлова субсидія та пільга — у ПФУ пояснили різницю
Квитанція та гроші на комунальні послуги. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українцям, які не мають достатньо коштів для того, щоби оплачувати усі комунальні рахунки, надають допомогу у вигляді житлових субсидій. А ще існує низка пільг, завдяки яким громадяни отримують знижку на оплату комуналки.

Багато громадян вважають, що це одна й та сама виплата, тому редакція сайту Новини.LIVE пояснює, чи так це насправді.

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Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ) у Донецькій області, чинне законодавство заперечує таку можливість.

Так, якщо у складі домогосподарства є людина, яка одночасно претендує на пільгу та субсидію, їй потрібно визначитися з одним форматом допомоги.

Якщо громадянин вирішить отримувати пільгу, тоді знижку почнуть зараховувати з місяця подання заяви до ПФУ, але не раніше місяця, у якому нарахована житлова субсидія.

Що ще варто знати українцям 

Держава може переадресувати невиплачену житлову субсидію, якщо помре отримувач допомоги. У такому разі гроші віддадуть іншій дієздатній особі, інформація про яку є у довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. 

Щоби отримати виплати, члени домогосподарства, з урахуванням яких призначалась субсидія або пільга, повинні подати заяву до Пенсійного фонду України протягом трьох місяців після смерті одержувача.

Раніше стало відомо, що від українців можуть вимагати повернути отриману житлову субсидію. Так станеться, якщо громадянин порушить низку вимог. 

Також ми писали, як держава визначає розмір субсидій. Так, усе залежить від того, коли людина звернеться за оформленням допомоги. 

комунальні послуги субсидії гроші матеріальна допомога пільги

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