Жилищная субсидия и льгота — в ПФУ объяснили разницу

Квитанция и деньги на коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Украинцам, которые не имеют достаточно средств для того, чтобы оплачивать все коммунальные счета, оказывают помощь в виде жилищных субсидий. А еще существует ряд льгот, благодаря которым граждане получают скидку на оплату коммуналки.

Многие граждане считают, что это одна и та же выплата, поэтому редакция сайта Новини.LIVE объясняет, так ли это на самом деле.

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Как объяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) в Донецкой области, действующее законодательство отрицает такую возможность.

Так, если в составе домохозяйства есть человек, который одновременно претендует на льготу и субсидию, ему нужно определиться с одним форматом помощи.

Если гражданин решит получать льготу, тогда скидку начнут засчитывать с месяца подачи заявления в ПФУ, но не ранее месяца, в котором начислена жилищная субсидия.

Что еще стоит знать украинцам

Государство может переадресовать невыплаченную жилищную субсидию, если умрет получатель помощи. В таком случае деньги отдадут другому дееспособному лицу, информация о котором есть в справке о зарегистрированных в жилом помещении лицах.

Чтобы получить выплаты, члены домохозяйства, с учетом которых назначалась субсидия или льгота, должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины в течение трех месяцев после смерти получателя.

Ранее стало известно, что от украинцев могут потребовать вернуть полученную жилищную субсидию. Так произойдет, если гражданин нарушит ряд требований.

Также мы писали, как государство определяет размер субсидий. Так, все зависит от того, когда человек обратится за оформлением помощи.