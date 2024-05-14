Субсидии и льготы можно потерять — что нужно сделать до 1 июля

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым категориям получателей жилищных субсидий и льгот грозит потеря выплат после 1 июля 2024 года. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо обратиться за продлением выплат до этой даты.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто должен повторно обратиться за субсидиями или льготами

Как отмечают в ПФУ, только части граждан следует до 1 июля обратиться повторно для продления жилищной субсидии или льготы. Такое требование касается тех, кто одновременно отвечает следующим критериям:

получатель жилищной субсидии и льготы;

получатель субсидии/льготы по состоянию на начало полномасштабной войны РФ 24 февраля 2022 г.;

проживание на временно оккупированной территории/в зоне активных боевых действий;

за время полномасштабной войны не обращались в отделение соцзащиты населения или Пенсионного фонда для переназначения субсидии/льготы.

В таких случаях необходимо успеть подать заявление и документы на продление помощи до 1 июля 2024 года.

Как подать новое заявление на помощь

Граждане могут подавать новое заявление и необходимые документы в орган ПФУ одним из способов:

посетив лично сервисный центр Пенсионного фонда, уполномоченных должностных лиц местной власти, центры предоставления админуслуг;

по электронной почте — в адрес органа ПФУ;

онлайн — на портале электронных услуг Пенсионного фонда, в мобильном приложении ПФУ или портале Дія.

"В соответствии с постановлением Правительства от 08.05.2024 № 521 граждане, которые в 2022 году проживали на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имели возможности осуществлять свои полномочия, и которым льготы и жилищные субсидии выплачивались согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 215 "Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения", для продления получения выплат должны до 1 июля 2024 года обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлениями о назначении жилищной субсидии или льготы", — говорится в сообщении ПФУ.

Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Больше всего подскочила цена на электроэнергию.

Также мы писали, что хоть в 2024 году может повыситься в стоимости электрическая энергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако часть граждан могут значительно сократить суммы в платежках.