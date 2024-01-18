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Субсидии на дрова и уголь 2024 — кто и как может получить

18 января 2024 15:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Повышение субсидии на твердое топливо — кто и когда может получить
Деньги и платежи на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы смогут получить повышенную субсидию на дрова и уголь в размере 16234 гривен. Однако получить эти выплаты можно до конца зимы   2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Кто может получить повышенную субсидию на твердое топливо

В сообщении сказано, что нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 были увеличены в среднем в 4 раза, а предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо на одно домохозяйство — в 2,3 раза и теперь может достигать 16 234 грн. год (ранее он составлял 6973 грн на домохозяйство в год).

"Повышение выплат было осуществлено всем гражданам, которые имели право на получение льготы или субсидии на твердое печное топливо в 2023 году, кроме тех, которым — за счет программ международных гуманитарных агентств — уже была произведена выплата на приобретение твердого топлива на 2023-2024 отопительный период в размере, что не меньше размеров, определенных этим проектом", — пояснили в Минсоцполитики.

Однако получить выплаты смогут семьи, которым не выплачивали эту субсидию в прошлом году, и обратились за ней в январе-феврале 2024 года.

В Министерстве также объяснили, что разм.   ир субсидии и дополнительной поддержки для приобретения твердого топлива рассчитывается индивидуально, и зависит от доходов семьи. Это значит, что чем меньше доходы, тем большую часть расходов вам покроют.

Напомним, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила по оформлению субсидии на отопительный период.

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уголь
Минсоцполитики
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