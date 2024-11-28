Субсидии для ВПЛ — как оформить и что изменится после 1 декабря

Человек, держащий деньги в руке. Фото: УНИАН

Отопительный сезон всегда связан с дополнительными коммунальными расходами. Особенно тяжело внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Однако переселенцы, не имеющие официальной регистрации, но фактически проживающие в квартире или доме, могут претендовать на субсидию. Для этого даже не обязательно заключать договор аренды.

О том, как ВПЛ оформить субсидию и что изменится для получателей с 1 декабря, объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

От чего зависит размер субсидии и как ее оформить

При расчете субсидии для отопительного сезона 2024-2025 годов учитываются доходы за первый и второй кварталы 2024 года. В случае предоставления документов до конца ноября субсидия будет начислена с начала отопительного сезона, то есть с октября. Если же обращение состоится в декабре или позже, помощь будет назначаться начиная с месяца подачи заявления и необходимых документов. Субсидию можно оформить:

через портал "Дія";

через портал электронных услуг ПФУ;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченное лицо сельского, поселкового или городского совета.

Какие документы нужны ВПЛ для оформления субсидии

Чтобы оформить субсидию внутри перемещенному лицу, нужно предоставить следующие документы:

заявление на назначение субсидии;

договор аренды жилья (если таковой есть);

декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;

копию договора реструктуризации долгов за коммунальные услуги (при наличии);

справку о доходах, если данные не содержатся в реестрах ПФУ или ГНС;

справку внутри перемещенного лица (когда субсидия назначается по месту фактического проживания);

другие документы, если это предусмотрено действующими нормами.

Пенсионный фонд автоматически перечислит выплаты субсидии для действующих получателей в соответствии с продолжительностью отопительного сезона. Тем, кто планирует подать заявку впервые, доступен упрощенный алгоритм оформления.

Ранее мы писали, что граждане, не способные полностью оплачивать коммунальные услуги, могут оформить субсидию. Однако получение пособия зависит от нескольких условий, в том числе наличия долгов.

Также мы рассказывали, что субсидия – это адресная государственная помощь, которая помогает гражданам уменьшить их коммунальные расходы. Однако ее могут отменить по определенным причинам.