Житлові субсидії — про що мають знати ВПО у 2025 році

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО), крім субсидії на оренду житла, можуть оформлювати житлові субсидії, щоби менше платити за комунальні послуги. При цьому право на отримання допомоги мають жінки зі статусом ВПО, навіть якщо у їхнього чоловіка, немає такого статусу, а сам він живе в іншому регіоні.

Про це заявили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Так, якщо чоловік або інший член сім'ї не проживає разом із наймачем житла і не веде спільного господарства, тоді він не є членом домогосподарства.

Це підтверджується даними про задеклароване або зареєстроване місце проживання з реєстру Державної міграційної служби.

"За відсутності таких даних місце проживання або перебування може бути підтверджено іншими документами", — пояснили у ПФУ.

Які документи потрібні

Можна надати довідку, яка підтверджує, що людина перебуває в іншій області, де:

працює;

лікується;

навчається;

перебуває у довгостроковому відряженні;

відбуває покарання.

Ще одним підтверджувальним документом може бути довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку) тощо.

Нагадаємо, що українці ризикують залишитися без субсидії через виїзд родича закордон. Усе тому, що таку інформацію потрібно надавати ПФУ.

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