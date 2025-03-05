Жилищные субсидии - о чем должны знать ВПЛ в 2025 году

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), кроме субсидии на аренду жилья, могут оформлять жилищные субсидии, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. При этом право на получение помощи имеют женщины со статусом ВПЛ, даже если их мужья не получили такой статус и живут отдельно.

Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Так, если муж или другой член семьи не проживает вместе с нанимателем жилья и не ведет совместного хозяйства, тогда он не является членом домохозяйства.

Это подтверждается данными о задекларированном или зарегистрированном месте жительства из реестра Государственной миграционной службы.

"При отсутствии таких данных место жительства или пребывания может быть подтверждено другими документами", — пояснили в ПФУ.

Какие документы нужны

Можно предоставить справку, подтверждающую, что человек находится в другой области, где:

работает;

лечится;

учится;

находится в долгосрочной командировке;

отбывает наказание.

Еще одним подтверждающим документом может быть справка об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении (доме) и тому подобное.

Напомним, что украинцы рискуют остаться без субсидии из-за выезда родственника за границу. Все потому, что такую информацию нужно предоставлять ПФУ.

Также мы рассказывали, когда украинцы начнут получать обновленные пенсии в 2025 году. Выплаты должны вырасти у более 10 млн пенсионеров.