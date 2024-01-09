Субсидии в Украине — от каких доходов зависит назначение помощи

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в 2024 году могут оформить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, какие доходы учитываются для начисления субсидии.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Доходы, влияющие на получение субсидии

Как отмечают специалисты, субсидию могут назначить исключительно в случае, если общий расход на коммунальные услуги превышает 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства во время военного положения и в течение месяца после завершения.

Согласно пункту четвертому Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной соцпомощи, утвержденного правительственным постановлением от 22 июля 2020 г. № 632, в совокупный доход включают:

заработную плату;

денежное довольствие военного;

пенсионную выплату;

стипендию, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;

соцвыплаты, в частности, льготы на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого топлива, сжиженного газа;

пособие по безработице, разные страховые выплаты;

переводы, отправленные из-за границы;

размер дивидендов от ценных бумаг;

объем доходов, а также деньги, полученные от аренды земли или продажи разного имущества.

Как начисляют доход ФЛП

В то же время, счет доходов для физлиц-предпринимателей (ФЛП) регулирует пункт девятый указанного Порядка.

Для физлиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, независимо от полученных доходов к совокупному доходу ежемесячно учитывают доход, исчисленный в таких размерах минимальной зарплаты по состоянию на конец периода, за который учитывают доходы:

один размер минимальной зарплаты — плательщики единого налога первой группы;

два размера — плательщики единого налога второй группы;

три размера — плательщики единого налога третьей группы.

Для таких ФЛП не учитывают доход, полученный самозанятым лицом, также доход от предпринимательской деятельности, сведения о которых представлены ГНС по запросу органа ПФУ. Систему налогообложения, а также группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяют на последний месяц периода, учитывающего совокупные доходы.

Во время этого отопительного сезона граждане получают в среднем до 1,4 тыс. гривен пособия в месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине жилищные субсидии предоставляются на погашение расходов по оплате коммунальных услуг. На них имеют право разные категории граждан, в том числе студенты.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.