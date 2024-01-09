Субсидии в Украине — от каких доходов зависит назначение помощи

Субсидии-2024 — какие доходы влияют на назначение помощи
Украинцы в 2024 году могут оформить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, какие доходы учитываются для начисления субсидии.
Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Доходы, влияющие на получение субсидии
Как отмечают специалисты, субсидию могут назначить исключительно в случае, если общий расход на коммунальные услуги превышает 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства во время военного положения и в течение месяца после завершения.
Согласно пункту четвертому Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной соцпомощи, утвержденного правительственным постановлением от 22 июля 2020 г. № 632, в совокупный доход включают:
- заработную плату;
- денежное довольствие военного;
- пенсионную выплату;
- стипендию, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;
- соцвыплаты, в частности, льготы на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого топлива, сжиженного газа;
- пособие по безработице, разные страховые выплаты;
- переводы, отправленные из-за границы;
- размер дивидендов от ценных бумаг;
- объем доходов, а также деньги, полученные от аренды земли или продажи разного имущества.
Как начисляют доход ФЛП
В то же время, счет доходов для физлиц-предпринимателей (ФЛП) регулирует пункт девятый указанного Порядка.
Для физлиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, независимо от полученных доходов к совокупному доходу ежемесячно учитывают доход, исчисленный в таких размерах минимальной зарплаты по состоянию на конец периода, за который учитывают доходы:
- один размер минимальной зарплаты — плательщики единого налога первой группы;
- два размера — плательщики единого налога второй группы;
- три размера — плательщики единого налога третьей группы.
Для таких ФЛП не учитывают доход, полученный самозанятым лицом, также доход от предпринимательской деятельности, сведения о которых представлены ГНС по запросу органа ПФУ. Систему налогообложения, а также группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяют на последний месяц периода, учитывающего совокупные доходы.
Во время этого отопительного сезона граждане получают в среднем до 1,4 тыс. гривен пособия в месяц.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине жилищные субсидии предоставляются на погашение расходов по оплате коммунальных услуг. На них имеют право разные категории граждан, в том числе студенты.
Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.
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