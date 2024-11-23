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Субсидію можуть анулювати — хто залишиться без допомоги

23 листопада 2024 08:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Субсидії можуть скасувати — перелік підстав для відмови у 2024 році
Людина тримає квитанцію і гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Субсидія — це адресна допомога від держави, яка надається громадянам, що не можуть самостійно сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. Одна існує низка причин, через які підтримку можуть скасувати.

Про те, чому деякі українці можуть втратити право на допомогу, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Домогосподарства, які мають заборгованість за комунальні послуги більше ніж за три місяці, втрачають право на житлову субсидію. При цьому сума боргу повинна перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн). Однак субсидія може бути призначена якщо:

  1. Борг погашений.
  2. Борг оскаржено в суді.
  3. Є угода про реструктуризацію боргу.

Також право на субсидію втрачають домогосподарства, у складі яких є повнолітні особи, які на початок періоду, за який визначають доходи для субсидії,  перебували за кордоном більше ніж 60 днів.

Чому ще можуть відмовити в субсидії

Згідно з п. 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, відмовити в призначенні субсидії можуть через:

  • невиплата надмірно отриманої субсидії за попередні періоди;
  • наявність депозиту більше ніж 100 тисяч грн у когось із членів сім’ї;
  • наявність неплатника аліментів більше ніж три місяці в домогосподарстві;
  • покупку на суму більше ніж 50 тисяч грн протягом року перед зверненням за субсидією;
  • придбання валюти на суму понад 50 тисяч грн протягом року перед поданням заяви на субсидію;
  • наявність у складі сім’ї повнолітніх осіб без роботи, із доходом нижчим за мінімальну зарплату або тих, хто не сплачує ЄСВ (крім студентів і пенсіонерів);
  • якщо в родині є власник більше одного житлового приміщення ;
  • площа квартири перевищує 130 кв.м або приватного будинку – 230 кв.м.

Також на можливість отримання субсидії впливає наявність у когось із членів домогосподарства транспортного засобу, що випущений менше ніж 5 років тому або більше одного авто, вік яких менше ніж 15 років.

Раніше ми писали, що українці зобов’язані оплачувати комунальні послуги відповідно до укладених договорів із постачальниками. Але в деяких випадках їх вартість можуть перерахувати.

Також ми розповідали, що аварія на Чорнобильській АЕС стала однією з найбільших техногенних трагедій XX століття. Для постраждалих від цієї катастрофи держава забезпечує окремі пільги та підтримку.

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