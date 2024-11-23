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Субсидию могут аннулировать — кто останется без помощи

23 ноября 2024 08:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидии могут отменить — список оснований для отказа в 2024 году
Человек, держащий квитанцию и деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Субсидия – это адресная помощь от государства, предоставляемая гражданам, которые не могут самостоятельно платить счета за жилищно-коммунальные услуги. Одна существует ряд причин, по которым поддержку могут отменить.

О том, почему некоторые украинцы могут лишиться права на помощь, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Домохозяйства, имеющие задолженность за коммунальные услуги более чем за три месяца, теряют право на жилищную субсидию. При этом сумма долга должна превышать 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн). Однако субсидия может быть назначена, если:

  1. Долг погашен.
  2. Долг обжалован в суде.
  3. Есть соглашение о реструктуризации долга.

Также право на субсидию теряют домохозяйства, в составе которых есть совершеннолетние лица, которые на начало периода, за который определяют доходы для субсидии, находились за границей более 60 дней.

Почему еще могут отказать в субсидии

Согласно п. 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины, отказать в назначении субсидии могут из-за:

  • невыплаты излишне полученной субсидии за предыдущие периоды;
  • наличия депозита более 100 тысяч грн у кого-то из членов семьи;
  • наличия неплательщика алиментов более трех месяцев в домохозяйстве;
  • покупки на сумму более 50 тысяч грн в течение года перед обращением за субсидией;
  • приобретения валюты на сумму свыше 50 тысяч грн. в течение года перед подачей заявления на субсидию;
  • наличия в составе семьи совершеннолетних лиц без работы, с доходом ниже минимальной зарплаты или тех, кто не платит ЕСВ (кроме студентов и пенсионеров);
  • наличия в семье владельца более одного жилого помещения;
  • площади квартиры превышающей 130 кв.м или частного дома – 230 кв.м.

Также на возможность получения субсидии влияет наличие у кого-то из членов домохозяйства транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад или более одного авто, возраст которых менее 15 лет.

Ранее мы писали, что украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами с поставщиками. Но в некоторых случаях их стоимость может быть пересчитана.

Также мы рассказывали, что авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых больших техногенных трагедий XX века. Для пострадавших от этой катастрофы государство обеспечивает отдельные льготы и поддержку.

коммунальные услуги субсидии отопительный сезон деньги помощь

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