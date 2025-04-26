Можно ли оформить субсидию от имени военного — ответ ПФУ

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, может ли жена оформить субсидию или другую помощь от имени своего мужа военнослужащего. Также в госструктуре объяснили, какие основания и документы для этого нужны.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

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Как оформить субсидию от имени военнослужащего

Так, в госструктуре отметили, что жена военнослужащего, если он является участником боевых действий и ранее не пользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, может оформить ее от имени своего мужа. Этой возможностью можно воспользоваться, если участник боевых действий не может самостоятельно подать документы на субсидию из-за:

службы;

состояния здоровья;

инвалидности.

Для оформления льготы нужно подать следующие документы:

заявление о внесении в Реестр льготников;

заявление на получение льготы;

копию удостоверения ветерана войны.

В заявлении указываются банковские реквизиты военнослужащего, куда будут начислять денежную помощь. Благодаря этому семья защитника воспользуется предусмотренными льготами, даже если сам военный не может лично их оформить.

Кто еще может оформить субсидию вместо УБД

Если у военнослужащего нет времени или возможности оформить субсидию, то от его имени это может сделать:

нетрудоспособные родители;

холостые дети с инвалидностью II группы с детства;

гражданин, ухаживающий за человеком с инвалидностью войны I группы, если он не в браке.

Напомним также, что УБД могут бесплатно предоставить земельный участок. Но важно знать, на какие именно земли могут претендовать военные и ветераны.

Также мы рассказывали, какие льготы предоставляет государство людям с инвалидностью. Получить их можно на основании удостоверения.