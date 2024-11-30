Скидки на коммуналку — можно ли одновременно оформить льготы и субсидию

Девушка держит квитанции и деньги. Фото: УНИАН

Возможность сэкономить на коммунальных услугах будет полезна для кошелька любой семьи. Государство предлагает несколько вариантов скидок: льготу и субсидию. Каждый из этих видов поддержки имеет свои особенности и условия назначения.

О том, можно ли одновременно оформить субсидию и льготу, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто может получать субсидию и льготу одновременно

Несмотря на схожесть этих выплат, которые должны помочь гражданам с оплатой жилищно-коммунальных услуг, субсидией и льготой одновременно воспользоваться не удастся. Это касается и газа, и твердого топлива. Как сообщает ПФУ, даже при наличии права на обе выплаты, украинцы могут выбрать только один из вариантов.

Кто может оформить субсидию

Жилищная субсидия – это финансовая поддержка от государства для тех семей, чьи доходы не позволяют уплатить полную сумму за коммунальные услуги. Эта помощь назначается исходя из имущественного и материального положения домохозяйства.

Правила предоставления субсидий и порядок их оформления определены Положением о назначении жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 21.10.1995.

Кто из украинцев имеет право на льготы

Льгота – это законодательно установленное преимущество, которое предоставляют отдельным категориям лиц, в частности:

ветеранам войны;

детям войны, многодетным семьям;

пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;

семьям погибших ветеранов войны и Защитников Украины.

Следует отметить, что льготы могут предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднего дохода семьи. Размер льготы зависит от категории получателя и может составлять от 20 до 100%.

Ранее мы писали, что субсидии помогают семьям, которые не могут полностью платить за коммунальные услуги. Размер пособия зависит от сезона: отопительный или неотапливаемый. Однако есть еще один немаловажный момент, который следует учитывать украинцам.

Также мы рассказывали, что некоторые украинцы имеют право не платить за коммунальные услуги. Такие льготы предоставляются пенсионерам, работавшим на определенных должностях и живущим в селах.