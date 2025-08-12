Субсидія на оренду житла — які нюанси щодо складу сім'ї варто знати

Чоловік тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які були змушені залишити свої оселі через війну, можуть скористатися субсидією від держави на оренду житла. Розмір допомоги залежить від сукупного доходу родини та вартості оренди, що розраховується індивідуально для кожної сім'ї, а тому важливо розуміти, хто може входити до складу домогосподарства.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Донецькій області.

Хто входить до складу домогосподарства ВПО для оренди житла

За інформацією ПФУ, субсидія на винайм житла призначається на шість місяців і розмір залежить від:

рівня доходів родини;

кількості членів сім'ї;

вартості оренди житла в конкретному регіоні.

До складу домогосподарства внутрішніх переселенців, які винаймають житло, можуть входити особи, які мешкають в орендованому житлі та з якими орендар має родинні зв’язки. Йдеться про:

чоловіків, дружин, дітей, пасинків, падчерок, прийомних дітей, дітей, яких виховують батьки-вихователі в дитбудинках сімейного типу, усиновлених дітей, дітей, над якими встановлена опіка/піклування, дітей, які навчаються на денній чи дуальній формі здобуття освіти до 23-річного віку без власних сімей, повнолітніх дітей, які не перебувають у шлюбі;

дітей з інвалідністю після 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства першої-другої групи;

осіб з інвалідністю з дитинства першої-другої групи або осіб з інвалідністю першої групи, які мешкають з батьками;

непрацездатних батьків чоловіка/дружини, які мешкають разом і перебувають на утриманні через відсутність доходів;

осіб, які проживають спільно з одинокою людиною з інвалідністю першої групи, та надають догляд;

жінок та чоловіків, які не перебувають у шлюбі, проте живуть однією родиною чи осіб, які встановили в судовому порядку факт спільного проживання та не мають родинних зв’язків (неповнолітні діти, які не належить до складу родини наймача).

У фонді зауважують, що домогосподарство, яке претендує на виплати, може навіть складатися з одного наймача.

Хто не може входити до складу домогосподарства

За інформацією Пенсійного фонду, до складу домогосподарства не входять кілька категорій громадян. Йдеться про осіб щодо яких встановлений факт:

перебування на повному держутриманні;

у період призначення допомоги зафіксоване навчання понад три місяці на денній формі навчання та проживання у гуртожитку;

непроживання разом з наймачем, відсутність спільного побуту, що підтверджено даними з інформсистеми Державної міграційної служби;

перебування за кордоном;

зникнення безвісти;

депортація за межі України;

перебування у полоні;

проходження військової служби понад 30 днів поспіль на 1 число місяця, коли призначається субсидія на оренду житла.

"Склад домогосподарства наймача визначається на дату звернення за призначенням субсидії на найм житла та фіксується в заяві",— уточнюють у ПФУ.

Список осіб, які можуть входити до складу домогосподарства, визначений пунктом 4 порядку реалізації відповідного експериментального проєкту, затвердженого урядовою постановою від 25 жовтня 2024 року №1225.

Раніше ми писали про те, що реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб зіткнулася з серйозними перешкодами. Ключовою причиною затримок у реалізації програми є неформальний ринок оренди житла в країні.

Також ми розповідали, що є чіткі правила, за яких субсидію на оренду житла не призначають або припиняють. Підставою може стати майновий стан, доходи чи інші фактори, які можуть вказувати на те, що особі не потрібна відповідна підтримка.