Субсидия на аренду жилья — какие нюансы относительно состава семьи стоит знать

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, могут воспользоваться субсидией от государства на аренду жилья. Размер помощи зависит от совокупного дохода семьи и стоимости аренды, которая рассчитывается индивидуально для каждой семьи, а потому важно понимать, кто может входить в состав домохозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Кто входит в состав домохозяйства ВПЛ для аренды жилья

По информации ПФУ, субсидия на съем жилья назначается на шесть месяцев и размер зависит от:

уровня доходов семьи;

количества членов семьи;

стоимости аренды жилья в конкретном регионе.

В состав домохозяйства внутренних переселенцев, которые снимают жилье, могут входить лица, проживающие в арендованном жилье и с которыми арендатор имеет родственные связи. Речь идет о:

мужьях, женах, детях, пасынках, падчерицах, приемных детях, детях, которых воспитывают родители-воспитатели в детдомах семейного типа, усыновленных детях, детях, над которыми установлена опека/попечительство, детях, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования до 23-летнего возраста без собственных семей, совершеннолетних детях, не состоящих в браке;

детей с инвалидностью после 18-летнего возраста до признания их лицами с инвалидностью с детства первой-второй группы;

лиц с инвалидностью с детства первой-второй группы или лиц с инвалидностью первой группы, проживающих с родителями;

нетрудоспособных родителей мужа/жены, которые проживают вместе и находятся на содержании из-за отсутствия доходов;

лиц, проживающих совместно с одиноким человеком с инвалидностью первой группы, и предоставляющих уход;

женщин и мужчин, которые не состоят в браке, однако живут одной семьей или лиц, которые установили в судебном порядке факт совместного проживания и не имеют родственных связей (несовершеннолетние дети, которые не относятся к составу семьи нанимателя).

В фонде отмечают, что домохозяйство, которое претендует на выплаты, может даже состоять из одного нанимателя.

Кто не может входить в состав домохозяйства

По информации Пенсионного фонда, в состав домохозяйства не входят несколько категорий граждан. Речь идет о лицах, в отношении которых установлен факт:

пребывания на полном гособеспечении;

в период назначения помощи зафиксировано обучение более трех месяцев на дневной форме и проживание в общежитии;

непроживание вместе с нанимателем, отсутствие совместного быта, что подтверждено данными из информсистемы Государственной миграционной службы;

пребывание за границей;

исчезновение без вести;

депортация за пределы Украины;

пребывание в плену;

прохождение военной службы более 30 дней подряд на 1 число месяца, когда назначается субсидия на аренду жилья.

"Состав домохозяйства нанимателя определяется на дату обращения за назначением субсидии на наем жилья и фиксируется в заявлении", — уточнили в ПФУ.

Список лиц, которые могут входить в состав домохозяйства, определен пунктом 4 порядка реализации соответствующего экспериментального проекта, утвержденного правительственным постановлением от 25 октября 2024 года №1225.

