Субсидії в Україні — хто і чому не зможе отримувати допомогу

Субсидія на комуналку — хто більше не отримає допомогу
Деякі українці більше не зможуть отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги. Це пов’язано зі змінами в їхньому матеріальному становищі.
Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики України.
Хто втратить субсидії
Зазначено, що субсидії на домогосподарство можуть бути скасовані у випадках, якщо:
- Існує прострочена заборгованість за комунальні послуги понад 90 днів, що перевищує 680 гривень;
- Член домогосподарства має борг, зареєстрований у Єдиному реєстрі виконавчих проваджень понад три місяці;
- В родині є дорослі безробітні або особи, які не сплачують ЄСВ протягом останніх 90 днів;
- У сім'ї є більше одного житлового приміщення;
- Площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку;
- Наявний транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому, або кілька транспортних засобів, випущених менше ніж 15 років тому;
- Є банківський депозит або державні облігації на суму понад 100 тисяч гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у вересні українці зможуть розраховувати на продовження нарахування субсидій. Проте питання щодо їх фактичної виплати залишається відкритим.
Ми також писали, що в Україні з 1 жовтня стартує нарахування субсидій на опалювальний період. Ті, хто подасть документи після цієї дати, зможуть претендувати на відповідний вид допомоги. Якщо ви подали документи раніше, не варто хвилюватися — більшість отримувачів отримають перерахунок автоматично.
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