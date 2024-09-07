Субсидії в Україні — хто і чому не зможе отримувати допомогу

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці більше не зможуть отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги. Це пов’язано зі змінами в їхньому матеріальному становищі.

Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики України.

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Зазначено, що субсидії на домогосподарство можуть бути скасовані у випадках, якщо:

Існує прострочена заборгованість за комунальні послуги понад 90 днів, що перевищує 680 гривень;

Член домогосподарства має борг, зареєстрований у Єдиному реєстрі виконавчих проваджень понад три місяці;

В родині є дорослі безробітні або особи, які не сплачують ЄСВ протягом останніх 90 днів;

У сім'ї є більше одного житлового приміщення;

Площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку;

Наявний транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому, або кілька транспортних засобів, випущених менше ніж 15 років тому;

Є банківський депозит або державні облігації на суму понад 100 тисяч гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні українці зможуть розраховувати на продовження нарахування субсидій. Проте питання щодо їх фактичної виплати залишається відкритим.

Ми також писали, що в Україні з 1 жовтня стартує нарахування субсидій на опалювальний період. Ті, хто подасть документи після цієї дати, зможуть претендувати на відповідний вид допомоги. Якщо ви подали документи раніше, не варто хвилюватися — більшість отримувачів отримають перерахунок автоматично.