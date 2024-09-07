Субсидии в Украине — кто и почему не сможет получать помощь

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы больше не смогут получать субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Это связано с изменениями в их материальном положении.

Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.

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Кто потеряет субсидии

Указано, что субсидии на домохозяйство могут быть отменены в случаях, если:

Существует просроченная задолженность за коммунальные услуги более 90 дней, что превышает 680 гривен;

Член домохозяйства имеет долг, зарегистрированный в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;

В семье есть взрослые безработные или лица, не уплачивающие ЕСВ за последние 90 дней;

В семье есть больше одного жилого помещения;

Площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;

Имеющееся транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад, или несколько транспортных средств, выпущенных менее 15 лет назад;

Есть банковский депозит или государственные облигации на сумму более 100 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре украинцы смогут рассчитывать на продление начисления субсидий. Однако вопрос об их фактической выплате остается открытым.

Мы также писали, что в Украине с 1 октября стартует начисление субсидий на отопительный период. Подающие документы после этой даты смогут претендовать на соответствующий вид помощи. Если вы подали документы раньше, не стоит беспокоиться — большинство получателей получат перерасчет автоматически.