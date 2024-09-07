Субсидии в Украине — кто и почему не сможет получать помощь

Субсидия на коммуналку — кто больше не получит помощь
Некоторые украинцы больше не смогут получать субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Это связано с изменениями в их материальном положении.
Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.
Кто потеряет субсидии
Указано, что субсидии на домохозяйство могут быть отменены в случаях, если:
- Существует просроченная задолженность за коммунальные услуги более 90 дней, что превышает 680 гривен;
- Член домохозяйства имеет долг, зарегистрированный в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;
- В семье есть взрослые безработные или лица, не уплачивающие ЕСВ за последние 90 дней;
- В семье есть больше одного жилого помещения;
- Площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;
- Имеющееся транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад, или несколько транспортных средств, выпущенных менее 15 лет назад;
- Есть банковский депозит или государственные облигации на сумму более 100 тысяч гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в сентябре украинцы смогут рассчитывать на продление начисления субсидий. Однако вопрос об их фактической выплате остается открытым.
Мы также писали, что в Украине с 1 октября стартует начисление субсидий на отопительный период. Подающие документы после этой даты смогут претендовать на соответствующий вид помощи. Если вы подали документы раньше, не стоит беспокоиться — большинство получателей получат перерасчет автоматически.
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