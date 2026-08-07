Субсидія на дрова: у ПФУ попередили про три важливі нюанси

Людина тримає дрова, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про важливі деталі у питанні отримання субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива. Домогосподарства, які самостійно опалюють житло та не користуються централізованим опаленням, природним газом чи електроенергією для обігріву, повинні зважати на три ключові моменти під час оформлення державної допомоги.

Про те, які особливості у наданні такої субсидії, розповідають Новини.LIVE.

Нюанси в оформленні субсидії на тверде паливо

Згідно з інформацією ПФУ, йдеться про державну програму з надання допомоги на опалювальний сезон 2026/2027 років для домогосподарств, у яких немає централізованого опалення, у вигляді субсидій на дрова, вугілля, брикети чи інше тверде паливо.

Право отримати відповідні виплати домогосподарства мають за умов:

проживання в оселі, обладнаній пічним опаленням чи кухонним вогнищем на твердому паливі;

відсутності централізованого опалення;

невикористання природного газу або електроенергії для індивідуального опалення.

Пенсійний фонд назвав три важливі нюанси у питанні оформлення такого виду субсидії:

Не вимагається довідка про пічне опалення під час подання запиту на субсидію на тверде паливо — потрібно лише цей факт вказати у декларації про доходи та витрати. Субсидію на тверде паливо призначають тільки раз на календарний рік за особистим зверненням людини. Для оформлення виплати потрібно буде повторно подати заяву та декларацію до ПФУ. Враховується конкретна норма під час розрахунку — 2 тонни твердого палива для домогосподарства, а граничний показник вартості дорівнює 4 600 грн за тонну, кінцеву суму визначають індивідуально залежно від рівня доходу родини.

У разі, якщо разом із субсидією на тверде паливо призначають субсидію на оплату комунальних послуг, то її розраховують із місяця звернення і до кінця року.

Як визначається розмір субсидії

За даними ПФУ, розмір допомоги визначається індивідуально для кожного окремого домогосподарства. Під час відповідної процедури враховується:

встановлена норма забезпечення твердим паливом;

гранична вартість палива;

доходи всіх осіб домогосподарства/обов'язковий відсоток платежу.

Суму субсидії визначають як різницю між вартістю твердого палива в рамках встановленої норми та сумою, яку родина має сплатити відповідно до свого доходу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям була призначена субсидія на комунальні послуги на рівні "0" гривень. У ПФУ пояснили, що йдеться про формальне призначення, "нульова" субсидія не означає, що заявнику відмовлено у допомозі. Йдеться тільки про те, що на даний період сума допомоги дорівнює нулю.

Ще Новини.LIVE писали, що оскільки в деяких містах України діють нові тарифи на воду, то мають переглянути розміри субсидій. Така процедура має відбутися автоматично. Жителям населених пунктів, де підвищились ціни, не потрібно подавати заяви чи особисто звертатися до ПФУ. Спеціалісти фонду самі здійснять перерахунок.