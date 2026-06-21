Жилищная субсидия после увольнения с работы: можно ли оформить помощь

Жінка з квитанціями за комуналку, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні громадянам продовжують надавати пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Допомогу населенню зберегли навіть в умовах повномасштабної війни з Росією. Втім, існують підстави, коли держава може відібрати вже надані привілеї.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Дніпропетровській області пояснили, чи вдасться оформити субсидію тим українцям, які звільнилися з роботи 1 червня 2026 року, передає Новини.LIVE.

Детальніше про призначення житлових субсидій

Як зазначається, субсидію громадянину, який звільнився з роботи у перший день літа, можуть призначити у двох випадках:

При відсутності доходів в період з липня по грудень 2025 року. Якщо середньомісячний дохід був менший за мінімальну заробітну плату, встановлену на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії.

Втім, потрібно зважати на один важливий нюанс.

"Житлову субсидію може бути призначено за умови сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, за жовтень — грудень 2025 року", — підкреслили у Пенсійному фонді.

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Які доходи враховуються для призначення субсидій на літній сезон

Заяву на призначення житлової субсидії на літній період потрібно подати впродовж двох місяців з початку неопалювального сезону. Тобто, йдеться про травень та червень 2026 року.

Натомість субсидію призначають з початку такого сезону (у травні), але не раніше дня виникнення права на її отримання. При призначенні житлової субсидії з травня 2026 року будуть враховані доходи за липень — грудень 2025 року (ІІІ — IV квартали).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році деяким українцям нададуть фіндопомогу на купівлю твердого палива. Виплати отримають ті, хто живуть у будинках без централізованого опалення та не використовують для обігріву газ або електроенергію.

Також Новини.LIVE писали, що пільги на комуналку доступні не усім українцям. Наприклад, це стосується деяких пенсіонерів. При цьому через помилки в документах чи даних держреєстрів можна втратити знижку та навіть отримати борги