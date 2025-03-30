Страховой стаж в 2025 году — засчитают ли период, проведенный в плену у россиянина

Деньги на пенсионном удостоверении. Фото: УНИАН

Во время полномасштабной войны против России в плен к оккупантам попадают не только военные люди, но и гражданские украинцы, которые таким образом теряют возможность получать страховой стаж и право на получение пенсионных выплат.

В то же время, как сообщили в Министерстве социальной политики, президент Владимир Зеленский уже подписал законопроект, благодаря которому период пребывания в российском плену гражданским украинцам будут засчитывать в страховой стаж.

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Что известно об изменениях

Отмечается, что пока гражданские украинцы будут находиться в плену, единый социальный взнос (ЕС) за них будет платить Пенсионный фонд.

"Принятый закон обеспечит механизмы для уплаты государством ЕСВ за тех, кто находится в плену, и соответственно, получение ими в будущем справедливой пенсии", — сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

По данным министерства, ЕСВ будет уплачиваться со дня, когда станет известно, что гражданин оказался в плену. Начисления будут происходить еще в течение полугода после того, как человека освободят.

Сколько стажа нужно иметь для выхода на пенсию в 2025 году

Условия приобретения страхового стажа для выхода на заслуженный отдых постепенно меняют. Так, в 2025 году украинцам:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет — нужно накопить 32 года страхового стажа;

чтобы начать получать начисления в 63 года — от 22 до 32 лет страхового стажа;

чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

Важно знать, что ежегодно к этим требованиям будет добавляться один год. Поэтому к 2028 году для пенсии в 60 лет необходимо будет иметь уже 35 лет стажа.

Напомним, что украинцы еще до выхода на пенсию могут позаботиться о том, чтобы им начисляли большие выплаты. Для этого можно воспользоваться сразу несколькими вариантами.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые уже исполнилось 60 лет, могут не платить за проезд в общественном транспорте. Однако эта льгота действует не на все виды поездок.