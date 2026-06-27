Стажування, практика чи випробувальний термін: коли і скільки заплатять

Працівниця в офісі, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини. LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Багато студентів погоджуються на стажування, сподіваючись отримати перший досвід роботи. Але часто під виглядом стажування змушують виконувати повноцінну роботу без офіційного оформлення і зарплати.

Чи законно це, коли роботодавець зобов'язаний платити та які права має стажер, розповідає Новини.LIVE з посиланням на портал robota.ua.

Насправді між стажуванням, практикою та випробувальним терміном є велика різниця. Саме від цього залежить, чи виплатять вам зарплату, чи нарахують вам лікарняні та чи дадуть право на відпочинок.

Чим відрізняються стажування, практика та випробувальний термін

Стажування зазвичай проходять студенти або випускники, щоб отримати практичний досвід. Якщо людина лише знайомиться з професією і навчається, роботодавець не зобов'язаний оплачувати такий період.

Якщо ж людина під час стажування виконує професійні обов'язки або виробничі завдання, роботодавець повинен заплатити за таку роботу. Крім того, оформити її офіційно.

Окремі правила діють для тих, хто офіційно отримав статус безробітного. Таке професійне навчання організовує безпосередньо центр зайнятості, а роботодавець після успішного фінішу програми має взяти людину в штат протягом 15 днів.

Практика є частиною навчального процесу. Вона може бути як оплачуваною, так і ні. Якщо студент під час практики працює на вакантній посаді за своєю спеціальністю, така робота має оплачуватися.

Випробувальний термін — це вже повноцінна робота. Людину офіційно оформлюють, вона отримує зарплату та користується всіма трудовими правами. Єдина особливість — під час випробування працівник і роботодавець можуть простіше припинити трудові відносини.

Коли за стажування зобов'язані платити

Оплата стажеру залежить від того, що саме він робить. Якщо людина просто вчиться, спостерігає та переймає досвід, закон дозволяє не нараховувати їй заробітну плату.

Проте щойно стажер починає самостійно виконувати професійні завдання, фірма зобов'язана повністю оплачувати його працю.

Чи можна працювати без оформлення

Будь-яке стажування в Україні має відбуватися виключно у правовому полі. Керівник та стажер обов'язково укладають офіційний договір, затверджують покрокову індивідуальну програму навчання та закріплюють за новачком досвідченого куратора.

Яку роботу має виконувати стажер

Якщо стажер або практикант працює так само, як штатний працівник, це вже можуть вважати прихованими трудовими відносинами.

Тоді роботодавець може отримати штраф за використання неоформленої праці.

Чи оплачують виробничу та переддипломну практику

Отримання коштів під час такої практики залежить від умов договору між вашим навчальним закладом та підприємством. Якщо студента офіційно приймають на роботу, гроші йому виплачуватимуть обов'язково.

Чи можуть стажуватися неповнолітні

Підлітки можуть проходити стажування, але їм гарантовано додатковий захист. Таких працівників суворо заборонено брати на важке чи шкідливе виробництво, залишати на нічні зміни чи змушувати працювати понаднормово.

Крім того, для неповнолітніх закон встановлює значно коротший робочий день.

Чи має стажер право на лікарняні та відпустку

Все залежить від того, чи оформлені трудові відносини.

Якщо вас оформили офіційно і компанія щомісяця сплачує за вас єдиний страховий внесок, ви маєте повне право на оплачувані лікарняні листи та звичайну щорічну відпустку. На безкоштовному навчальному стажуванні такі пільги не діють.

Що робити, якщо не віддали зарплату

Якщо ви є стажером, але ви виконували повноцінну роботу, можна звернутися до Держпраці або до суду. Довести вашу правоту допоможуть будь-які збережені робочі завдання, скриншоти робочого листування, ваші звіти або слова інших співробітників компанії.

Чи зараховується оплачуване стажування до стажу

Ці дні обов'язково зарахують до вашого стажу, але лише за однієї умови. Роботодавець мав офіційно влаштувати вас у штат та без затримок перераховувати всі необхідні внески до Пенсійного фонду України.

Яке покарання чекає на недобросовісного керівника

Якщо людина повноцінно працює без підписання трудового договору — це грубе порушення. За таку приховану працю власнику компанії доведеться сплатити адміністративний штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень.

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