Денежная помощь — кто из украинцев может получить 11 тыс. грн

Стартовала регистрация на выплаты в 11 тыс. гривен — условия программы
Некоторые украинцы имеют возможность оформить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Зарегистрироваться могут жители одной из областей.
Об этом сообщает издание Napensii.ua.
Как получить денежную помощь в 11 тыс. гривен
Многоцелевую денежную помощь для ВПЛ оказывают в рамках проекта "Гуманитарная защита людей, пострадавших от конфликта в Украине". Финансируют Caritas Österreich и Nachbar In Not.
Как отмечается, заявки принимает Благотворительная миссия "Каритас Ивано-Франковск". Поэтому зарегистрироваться на материальную помощь могут переселенцы, проживающие в тергромадах Ивано-Франковской области.
Размер пособия составляет 10,8 тыс. гривен на одного человека, однако не больше четырех грантов на одну семью.
Деньги могут получить официальные внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Также среди условий:
- семья должна быть эвакуирована из мест, где продолжаются активные боевые действия;
- одинокие женщины (вдовы или разведенные);
- семья имеет лицо с инвалидностью с детства первой-второй группы или лицо с тяжелыми физическими или психическими ограничениями;
- в семье есть дети младше 18 лет;
- доход семьи вместе с выплатами для внутренне перемещенных лиц не более 5,86 тыс. гривен ежемесячно на одного человека;
- члены семьи не получали денежную помощь от благотворительных организаций в течение трех последних месяцев.
В частности, заявки могут подавать в следующих громадах:
- Тисменицкая;
- Ямницкая;
- Иезупольская;
- Угриновская;
- Загвоздянская.
Позже волонтеры начнут прием заявок от ВПЛ тергромад Калушского и Ивано-Франковского районов.
Как зарегистрироваться на выплаты
Граждане могут подавать заявки, заполнив анкетные данные по следующей ссылке. Также детали можно узнать по телефонам:
- 096 309 85 98;
- 066 557 02 93.
В то же время, факт заполнения анкеты не гарантирует назначение финпомощи.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году государство повысит размер пособия молодым родителям. Речь идет о "упаковке малыша", стоимость которой вырастет на почти 1 тыс. гривен, а в самом пакете появится больше вещей.
Ранее мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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