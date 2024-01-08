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Стартовала регистрация на выплаты в 11 тыс. гривен — условия программы

8 января 2024 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь — кто из украинцев может получить 11 тыс. грн
Гривневые купюры. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинцы имеют возможность оформить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Зарегистрироваться могут жители одной из областей.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Как получить денежную помощь в 11 тыс. гривен

Многоцелевую денежную помощь для ВПЛ оказывают в рамках проекта "Гуманитарная защита людей, пострадавших от конфликта в Украине". Финансируют Caritas Österreich и Nachbar In Not.

Как отмечается, заявки принимает Благотворительная миссия "Каритас Ивано-Франковск". Поэтому зарегистрироваться на материальную помощь могут переселенцы, проживающие в тергромадах Ивано-Франковской области.

Размер пособия составляет 10,8 тыс. гривен на одного человека, однако не больше четырех грантов на одну семью.

Деньги могут получить официальные внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Также среди условий:

  • семья должна быть эвакуирована из мест, где продолжаются активные боевые действия;
  • одинокие женщины (вдовы или разведенные);
  • семья имеет лицо с инвалидностью с детства первой-второй группы или лицо с тяжелыми физическими или психическими ограничениями;
  • в семье есть дети младше 18 лет;
  • доход семьи вместе с выплатами для внутренне перемещенных лиц не более 5,86 тыс. гривен ежемесячно на одного человека;
  • члены семьи не получали денежную помощь от благотворительных организаций в течение трех последних месяцев.

В частности, заявки могут подавать в следующих громадах:

  • Тисменицкая;
  • Ямницкая;
  • Иезупольская;
  • Угриновская;
  • Загвоздянская.

Позже волонтеры начнут прием заявок от ВПЛ тергромад Калушского и Ивано-Франковского районов.

Как зарегистрироваться на выплаты

Граждане могут подавать заявки, заполнив анкетные данные по следующей ссылке. Также детали можно узнать по телефонам:

  • 096 309 85 98;
  • 066 557 02 93.

В то же время, факт заполнения анкеты не гарантирует назначение финпомощи.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство повысит размер пособия молодым родителям. Речь идет о "упаковке малыша", стоимость которой вырастет на почти 1 тыс. гривен, а в самом пакете появится больше вещей.

Ранее мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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