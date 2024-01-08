Денежная помощь — кто из украинцев может получить 11 тыс. грн

Гривневые купюры. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы имеют возможность оформить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Зарегистрироваться могут жители одной из областей.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Как получить денежную помощь в 11 тыс. гривен

Многоцелевую денежную помощь для ВПЛ оказывают в рамках проекта "Гуманитарная защита людей, пострадавших от конфликта в Украине". Финансируют Caritas Österreich и Nachbar In Not.

Как отмечается, заявки принимает Благотворительная миссия "Каритас Ивано-Франковск". Поэтому зарегистрироваться на материальную помощь могут переселенцы, проживающие в тергромадах Ивано-Франковской области.

Размер пособия составляет 10,8 тыс. гривен на одного человека, однако не больше четырех грантов на одну семью.

Деньги могут получить официальные внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Также среди условий:

семья должна быть эвакуирована из мест, где продолжаются активные боевые действия;

одинокие женщины (вдовы или разведенные);

семья имеет лицо с инвалидностью с детства первой-второй группы или лицо с тяжелыми физическими или психическими ограничениями;

в семье есть дети младше 18 лет;

доход семьи вместе с выплатами для внутренне перемещенных лиц не более 5,86 тыс. гривен ежемесячно на одного человека;

члены семьи не получали денежную помощь от благотворительных организаций в течение трех последних месяцев.

В частности, заявки могут подавать в следующих громадах:

Тисменицкая;

Ямницкая;

Иезупольская;

Угриновская;

Загвоздянская.

Позже волонтеры начнут прием заявок от ВПЛ тергромад Калушского и Ивано-Франковского районов.

Как зарегистрироваться на выплаты

Граждане могут подавать заявки, заполнив анкетные данные по следующей ссылке. Также детали можно узнать по телефонам:

096 309 85 98;

066 557 02 93.

В то же время, факт заполнения анкеты не гарантирует назначение финпомощи.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство повысит размер пособия молодым родителям. Речь идет о "упаковке малыша", стоимость которой вырастет на почти 1 тыс. гривен, а в самом пакете появится больше вещей.

Ранее мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).