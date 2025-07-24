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Главная Финансы Starlink от Киевстар — сколько будет стоить услуга для украинцев

Starlink от Киевстар — сколько будет стоить услуга для украинцев

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 16:34
Starlink в Украине — сколько будет стоить новая услуга от Киевстара
Девушка держит смартфон в руке. Фото: Unsplash

Мобильный интернет от Starlink, который украинцам планирует предоставлять оператор Киевстар, на начальном этапе будет работать для пользователей без дополнительной оплаты. Услугу будут тестировать в шести областях страны.

Об этом сообщило онлайн-издание Telegraf.

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Когда заработает мобильная связь через Starlink и сколько это будет стоить

По информации СМИ, в четвертом квартале 2025 года для абонентов должна заработать услуга Starlink Direct to Cell, с функцией обмена текстовыми сообщениями. Голосовая связь и передача данных начнут функционировать по мере вывода новых спутников на орбиту.

"В тестовом режиме услуга будет без дополнительной оплаты для абонентов Киевстар. В дальнейшем возможен пересмотр тарифной политики", — рассказали журналистам в компании.

Ожидается, что тестирование услуги Starlink Direct to Cell будет происходить в шести регионах:

  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области;
  • в Волынской области;
  • в Хмельницкой области;
  • в Ровенской области;
  • в Тернопольской области.

Впоследствии сервис заработает для всех абонентов Киевстара.

"Технология Direct to Cell обеспечит связь на всей территории, которая подконтрольна правительству Украины и где есть покрытие спутникового сигнала", — отмечается в статье.

При этом жителям территорий, которые находятся во временной оккупации, услугу предоставлять не будут.

О чем еще стоит знать

Украина станет первым государством Европы, которое запустит мобильный интернет от Starlink. Испытания начались в конце 2024 года, а 30 декабря Киевстар и Starlink подписали соглашение о внедрении спутниковой связи Direct to Cell. Это означает, что смартфоны украинских абонентов будут подключаться к спутникам, которые транслируют сигналы из космоса. Таким образом у украинцев будет стабильная связь независимо от места пребывания.

Ранее сообщалось, что у lifecell подорожают звонки на городские номера и другие сети по Украине. Известно, сколько теперь будут стоить. Также мы рассказывали о бюджетных тарифных планах от Vodafone.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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