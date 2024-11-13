Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow США надали Україні фінансову допомогу — скільки і на що спрямують arrow

США надали Україні фінансову допомогу — скільки і на що спрямують

13 листопада 2024 12:30
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Фінансова допомога Україні — США надали грант на 1,35 млрд доларів
Американські долари. Ілюстративне фото: Unsplush
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Сполучені штати Америки (США) надали Україні фінансову допомогу у вигляді гранту. Кошти направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram в середу, 13 листопада.

Читайте також:

Яку суму отримала Україна

За словами Шмигаля, Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США. 

"Направляємо ці кошти на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр зазначив, що  уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку USAID та у координації з Міністерством фінансів  та Державним департаментом США.

"Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", — підсумував Шмигаль.

США грант допомога Україні
Пост Шмигаля у Telegram

Раніше ми писали, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер закличе президента США Джо Байдена виділити для України 20 млрд доларів кредиту

А заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Єгор Чернєв заявив, що шести мільярдів доларів, які Сполучені Штати готуються надати в якості допомоги Україні, має вистачити на період до інавгурації Дональда Трампа.

Україна гранти грошова допомога гроші США фінансова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:03 ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина

15:02 У Пентагоні відреагували на мирний план Трампа щодо України

14:59 У центрі Одеси палав університет — як гасили пожежу

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

14:53 Глобальний запуск HyperOS 2 для Xiaomi — які смартфони отримають

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

14:51 Військова підготовка тепер триватиме довше — нові терміни

14:51 Влучання БпЛА в будинок у Харкові — Новини.LIVE з місця події

14:41 Працівники суду за гроші допомагали чоловікам не йти на війну

14:34 Україну звинуватили в "геноциді на Донбасі" — реакція МЗС

14:34 Уряд хоче обмежити виплати чорнобильських пенсій у 2025 році

15:03 ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина

15:02 У Пентагоні відреагували на мирний план Трампа щодо України

14:59 У центрі Одеси палав університет — як гасили пожежу

14:53 Глобальний запуск HyperOS 2 для Xiaomi — які смартфони отримають

14:51 Військова підготовка тепер триватиме довше — нові терміни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

14:51 Влучання БпЛА в будинок у Харкові — Новини.LIVE з місця події

14:41 Працівники суду за гроші допомагали чоловікам не йти на війну

14:34 Україну звинуватили в "геноциді на Донбасі" — реакція МЗС

14:34 Уряд хоче обмежити виплати чорнобильських пенсій у 2025 році

14:30 Кабмін відклав підвищення зарплат вчителям — названо нову дату

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком