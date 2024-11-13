Фінансова допомога Україні — США надали грант на 1,35 млрд доларів

Американські долари. Ілюстративне фото: Unsplush

Сполучені штати Америки (США) надали Україні фінансову допомогу у вигляді гранту. Кошти направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram в середу, 13 листопада.

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За словами Шмигаля, Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США.

"Направляємо ці кошти на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр зазначив, що уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку USAID та у координації з Міністерством фінансів та Державним департаментом США.

"Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", — підсумував Шмигаль.

Пост Шмигаля у Telegram

Раніше ми писали, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер закличе президента США Джо Байдена виділити для України 20 млрд доларів кредиту.

А заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Єгор Чернєв заявив, що шести мільярдів доларів, які Сполучені Штати готуються надати в якості допомоги Україні, має вистачити на період до інавгурації Дональда Трампа.