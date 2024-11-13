Финансовая помощь Украине — США предоставили грант в 1,35 млрд долларов

Американские доллары. Иллюстративное фото: Unsplush

Соединенные штаты Америки (США) предоставили Украине финансовую помощь в виде гранта. Средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 13 ноября.

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По словам Шмыгаля, Украина получила 1,35 млрд долларов гранта от США.

"Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы", — говорится в сообщении.

Премьер отметил, что правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию USAID в координации с Министерством финансов и Государственным департаментом США.

"Наше правительство продолжает работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году", — подытожил Шмыгаль.

Пост Шмыгаля в Telegram

Ранее мы писали, что премьер Великобритании Кир Стармер призовет президента США Джо Байдена выделить для Украины 20 млрд долларов кредита.

А заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Егор Чернев заявил, что шести миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовятся предоставить в качестве помощи Украине, должно хватить на период до инаугурации Дональда Трампа.