Финансовая помощь Украине — США предоставили грант в 1,35 млрд долларов

США выделили Украине денежную помощь — сколько и на что направят
Соединенные штаты Америки (США) предоставили Украине финансовую помощь в виде гранта. Средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 13 ноября.
Какую сумму получила Украина
По словам Шмыгаля, Украина получила 1,35 млрд долларов гранта от США.
"Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы", — говорится в сообщении.
Премьер отметил, что правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию USAID в координации с Министерством финансов и Государственным департаментом США.
"Наше правительство продолжает работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году", — подытожил Шмыгаль.
Ранее мы писали, что премьер Великобритании Кир Стармер призовет президента США Джо Байдена выделить для Украины 20 млрд долларов кредита.
А заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Егор Чернев заявил, что шести миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовятся предоставить в качестве помощи Украине, должно хватить на период до инаугурации Дональда Трампа.
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