США ведуть переговори щодо угоди про копалини зі ще однією країною

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Сполучені Штати Америки планують укласти угоду про корисні копалини зі ще однією країною — Демократичною Республікою Конго. Сторони вже ведуть попередні переговори.

Про це повідомляє Financial Times.

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Угода про копалини між США та ДР Конго

Демократична Республіка Конго звернулася до Штатів минулого місяця, аби укласти угоду, яка надала б права на розвідку в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чисекеді.

"ДРК має значну частку світових найважливіших корисних копалин, необхідних для передових технологій. Сполучені Штати відкриті для обговорення партнерства в цьому секторі, яке узгоджується з програмою Америки", — сказав речник Держдепартаменту.

За його словами, партнерство між сторонами зміцнить економіку, створить висококваліфіковані робочі місця та інтегрує країну в глобальні ланцюжки створення вартості.

Видання пише, що збільшення участі США в ДР Конго створить конкуренцію для китайських компаній, що домінують у контролі над основними гірничими підприємствами.

Крім того, Конго хоче попросити у Штатів підтримку війська через бойові дії у провінціях Північне Ківу та Південне Ківу.

Нагадаємо, спецпредставник лідера США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що для розвитку відносин між США та Україною потрібно укласти угоду про корисні копалини.

Також Трамп повідомив, що отримав листа від президента Володимира Зеленського, в якому йдеться про готовність України сісти за стіл переговорів та підписати угоду щодо корисних копалин.