США ведут переговоры по соглашению об ископаемых с еще одной страной

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Соединенные Штаты Америки планируют заключить соглашение о полезных ископаемых с еще одной страной — Демократической Республикой Конго. Стороны уже ведут предварительные переговоры.

Об этом сообщает Financial Times.

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Демократическая Республика Конго обратилась к Штатам в прошлом месяце, чтобы заключить соглашение, которое предоставило бы права на разведку в обмен на поддержку правительства президента Феликса Чисекеди.

"ДРК имеет значительную долю мировых важнейших полезных ископаемых, необходимых для передовых технологий. Соединенные Штаты открыты для обсуждения партнерства в этом секторе, которое согласуется с программой Америки", — сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, партнерство между сторонами укрепит экономику, создаст высококвалифицированные рабочие места и интегрирует страну в глобальные цепочки создания стоимости.

Издание пишет, что увеличение участия США в ДР Конго создаст конкуренцию для китайских компаний, доминирующих в контроле над основными горными предприятиями.

Кроме того, Конго хочет попросить у Штатов поддержку войска из-за боевых действий в провинциях Северное Киву и Южное Киву.

Напомним, спецпредставитель лидера США по Украине и России Кит Келлог заявил, что для развития отношений между США и Украиной нужно заключить соглашение о полезных ископаемых.

Также Трамп сообщил, что получил письмо от президента Владимира Зеленского, в котором говорится о готовности Украины сесть за стол переговоров и подписать соглашение по полезным ископаемым.