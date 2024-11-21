Списання боргів за комуналку — як оформити субсидію неплатникам

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Громадяни, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги в повному обсязі, мають право оформити субсидію. Однак можливість отримати допомогу залежить від кількох факторів, в тому числі — від наявності боргів.

Про те, хто може оформити субсидію при наявних боргах за комунальні послуги, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Як борги впливають на можливість отримати субсидію

Якщо споживач накопичив заборгованість за житлово-комунальні послуги, розмір якої перевищує 680 гривень, субсидія може бути скасована. Тобто допомогу не отримають домогосподарства, у яких:

на дату надання інформації є прострочена понад три місяці заборгованість з оплати комунальних послуг;

наявний борг щодо витрат на управління багатоквартирним будинком.

Чи можна списати борги за комуналку

В українському законодавстві не передбачено "списання" боргів за комунальні послуги. Однак в деяких випадках їх розмір можна зменшити або оскаржити в суді. Це можливо якщо:

споживача офіційно визнали банкрутом;

борг виник через попередні власники житла;

виникло некоректне нарахування за спожиті комунальні послуги;

якщо борг перед постачальником комунальних послуг існує понад три роки.

Хто отримає субсидію попри борги

Навіть якщо споживач має борги за комунальні послуги, у деяких випадках субсидію все ж можуть призначити. Допомога надається протягом двох місяців з початку нового опалювального або неопалювального сезону, якщо:

є документальне підтвердження сплати боргу;

було укладено договір про реструктуризацію заборгованості;

відбувається оскарження боргу у суді, а споживач має ухвалу про відкриття провадження по справі.

Якщо відсутність боргу буде підтверджено, то споживачеві знову призначають житлову субсидію. Це відбувається з місяця, наступного після того, в якому Пенсійний фонд України отримав документальне підтвердження відсутності заборгованості.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що Чорнобильська катастрофа — найбільша техногенна трагедія 20 століття. Постраждалі від неї громадяни мають право на державні пільги.

Також ми розповідали, що субсидії надають тим, чий платіж за комунальні послуги перевищує встановлений мінімум, особливо це важливо в опалювальний сезон. Проте дехто може втратити право на цю допомогу.