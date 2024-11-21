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Субсидия для должника — как оформить помощь неплательщику

21 ноября 2024 09:18
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Списание долгов за коммуналку — как оформить субсидию неплательщикам
Человек получает деньги из кошелька. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, вправе оформить субсидию. Однако возможность получить помощь зависит от нескольких факторов, в том числе от наличия долгов.

О том, кто может оформить субсидию при имеющихся долгах за коммунальные услуги, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Как долги влияют на возможность получить субсидию

Если потребитель накопил задолженность по жилищно-коммунальным услугам, размер которой превышает 680 гривен, субсидия может быть отменена. То есть помощь не получат домохозяйства, в которых:

  • на дату предоставления информации просрочена более трех месяцев задолженность по оплате коммунальных услуг;
  • имеющийся долг по расходам на управление многоквартирным домом.

Можно ли списать долги за коммуналку

В украинском законодательстве не предусмотрено "списание" долгов за коммунальные услуги. Однако в некоторых случаях их размер можно снизить или обжаловать в суде. Это возможно, если:

  • потребителя официально признали банкротом;
  • долг возник из-за предыдущих владельцев жилья;
  • возникло некорректное начисление за потребленные коммунальные услуги;
  • если долг перед поставщиком коммунальных услуг существует более трех лет.

Кто получит субсидию, несмотря на долги

Даже если у потребителя есть долги за коммунальные услуги, в некоторых случаях субсидию все же могут назначить. Помощь оказывается в течение двух месяцев с начала нового отопительного или неотапливаемого сезона, если:

  • есть документальное подтверждение уплаты долга;
  • был заключен договор о реструктуризации задолженности;
  • происходит обжалование долга в суде, а потребитель имеет определение об открытии производства по делу.

Если отсутствие долга будет подтверждено, потребителю снова назначают жилищную субсидию. Это происходит с месяца, следующего после того, в котором Пенсионный фонд Украины получил документальное подтверждение отсутствия задолженности.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, что Чернобыльская катастрофа — величайшая техногенная трагедия 20 века. Пострадавшие от нее граждане имеют право на государственные льготы.

Также мы рассказывали, что субсидии предоставляются тем, чей платеж за коммунальные услуги превышает установленный минимум, особенно это важно в отопительный сезон. Однако некоторые могут потерять право на эту помощь.

коммунальные услуги субсидии выплаты деньги помощь

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