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Социальная пенсия в 2024 году — сколько денег можно получить

17 ноября 2024 06:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсии для граждан без стажа — каков размер выплат в 2024 году
Пенсионерка держит кошелек. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Для ухода на пенсию украинцам нужно иметь определенное количество стажа и достичь необходимого возраста. Эти требования будут постепенно повышаться до 2028 года. Однако, если у человека нет нужного количества стажа, рассчитывать на полноценную пенсию он не может.

О том, какие выплаты получают украинцы без стажа в 2024 году, сообщили на Правительственном портале.

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Требования к страховому стажу для ухода на пенсию в Украине постоянно растут. В 2024 году для получения пенсии в 60 лет человеку нужно иметь 31 год страхового стажа, а уже в 2025 году этот показатель увеличится до 32 лет. Однако в 65 — нужно всего 15 лет стажа. Эти требования изменяться не будут.

Если у человека нет права на пенсию по возрасту из-за недостаточного количества лет стажа — он может оформить социальную помощь. Такие выплаты получают лица, которым исполнилось 65, а их страховой стаж меньше 15 лет.

Каков размер социальной пенсии в 2024 году

Размер социальной помощи составляет 30% от прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность, что в 2024 году составляет 2 361 гривну. Эта выплата, с учетом доплаты, не может быть меньше указанного минимума. При увеличении прожиточного минимума возрастает и размер социального пособия для нетрудоспособных лиц.

Если человек хочет оформить социальную пенсию, ему нужны будут следующие документы:

  1. Заявление о назначении выплат.
  2. Справка ПФУ об имеющемся страховом стаже.
  3. Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние полгода.
  4. Паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в ДРФОПП.
  5. Копия решения о назначении опекуна (для того, кто признан недееспособным).

Социальная пенсия пересчитывается каждые 6 мес с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Ранее мы писали, что некоторые граждане Украины, которые могут выйти на пенсию, продолжают работать. Выплаты таких украинцев, как правило, выше.

Также мы рассказывали, что некоторые категории граждан Украины имеют право на льготные условия выхода на пенсию. Это касается людей, трудившихся на тяжелых или вредных работах.

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