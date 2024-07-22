Сонячні батареї для дому та квартири — наскільки це вигідно і чи допоможе при відключеннях світла

Сонячна електростанція із панелями на даху приватного будинку ФОТО: DTEK

Регулярні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури і, як наслідок, часті відключення світла змушує українців шукати альтернативи та самостійно піклуватися про енергопостачання своїх будинків та квартир. В уряді обіцяють допомогти громадянам. Там розробили пільгову програму безвідсоткових кредитів на купівлю енергообладнання. Як кажуть експерти, найдоступніший метод – це сонячна енергія. Новини.LIVE дізнались скільки коштують такі установки, а також поговорили з їхніми власниками про те, як багато струму вони дають в Україні та які потреби можна покрити за їх допомогою.

Світло тепер розкіш

Безперебійна наявність електроенергії в Україні — тепер розкіш. А забезпечувати себе "світлом", принаймні найближчими роками українцям доведеться самостійно. Але альтернативна генерація річ не дешева. Щоб стимулювати громадян швидше переходити на альтернативні джерела енергії, в уряді розробили кілька програм пільгового кредитування, які мають запрацювати вже з 25 липня.

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Серед них:

Безвідсоткові кредити для громадян під 0% для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії. Максимальна сума кредиту – до 480 тис. грн. Термін – до 10 років. Кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла можуть встановити сонячні станції та теплові насоси. Після цього держава в рамках програми "ГрінДОМ" компенсує їм 70% видатків на проект. Пільгові кредити для малого та середнього бізнесу. До 150 млн. грн., строком до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації. Кредити для бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу устаткування.

Очікується, що ці програми працюватимуть за принципом раніше діючих програм з енергоефективності, коли держава копенсувала банкам різницю у відсоткових ставках.



До речі, на ці цілі в уряді вже виділили 759 млн. грн. На першому етапі у програмі візьмуть участь державні банки, включаючи ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Надалі планується розширення програми та залучення інших банків.

Крім того, на днях Верховна Рада прийняла закони, які передбачають скасування мита та ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. Такий крок, як каже голова правління ГО Greencubator Роман Зінченко повинен розблокувати логістику та зробити єлектрообладнання доступнішим для украхнців.

"Величезна кількість постачальників тримали машини з аккумуляторами, інверторами та іншим обладнанням на кордоні, чекаючи коли буде знятий ПДВ. Тому насичення ринку приведе до того, що обладнання стане доступнішим", — вважає Зінченко.

Він також додав, що після тих руйнувань, які армія РФ завдала українській єнергетиці, графіки відключень світла з нами на довго. "Це не місяці, а роки. Мені хочеться вірити, що позитивний сценариій можливий, але я згадую період будівництва єнергетичних обьектів, які зараз знищені — і це навіть іноді десятиліття. Трипільска ТЕС, наприклад, будувалася рівно 10 років", — додав він.

Скільки струму дають сонячні станції в Україні

Найпопулярнішим видом альтернативної енергетики серед українців є сонячна генерація. "Поріг входу в сегменті сонячної енергетики нижчий, ніж у вітроенергетиці, процес будівництва сонячної електростанції простіше, а вимоги до досвіду та експертизи - слабші. Тобто на сонячний ринок потрапити набагато простіше. На відміну від тих же вітряних станцій" , — розповіли в однією із столичних фірм, яка займається встановленням систем альтернативної енергії в Україні.

До того ж, згідно з даними глобального сонячного атласу, 80% території України, включаючи столицю, мають досить непоганий показник потенційного вироблення сонячної електроенергії, який перевищує багато європейських країн, що робить сонячну енергетику гарною альтернативою.

Сонячний атлас Джерело: globalsolaratlas.info

На цій же сторінці атласу можна порахувати приблизний виробіток електроенергії в різних частинах світу. Сонячна панель потужністю 1 кВт, встановлена ​​на даху приватного будинку, виробить 1,115 МВт-год на рік, а така ж, але в Херсоні - 1,261 МВт-год на рік. Це можна порівняти зі споживанням трьох лампочок при роботі весь рік по 16 годин на добу. Це небагато, але й потужність обраної панелі – 1 кВт – можна порівняти з потужністю електричного чайника.

У грошах вартість 1,115 МВт-год електроенергії становить близько 4,8 тис. грн. При цьому вартість комплектів для автономних рішень на 1кВт в інтернеті становить близько 50 тис. грн. Отже, термін окупності такої станції становитиме у найкращому разі десять років. Тому про окупність зараз точно не йдеться.

Які бувають станції та скільки вони коштують?

Сьогодні ураїнцям доступні сонячні станції різних типів та потужності. Вони бувають мережеві, автономні та гібридні. Як випливає з назви, мережні використовуються в тих випадках, коли об'єкт приєднано до зовнішньої електричної мережі та працює одночасно з нею. Автономні та гібридні можуть працювати без підключення до зовнішньої мережі.

Мережеві найдешевші і дозволяють зменшити рахунки за електроенергію, знижуючи обсяг споживання із зовнішньої мережі. Автономні та гібридні дорожчі, але дозволяють накопичувати електроенергію в акумуляторах, щоб використовувати її у темний час доби або коли подача електроенергії переривається. Мінус перших у тому, що вони не можуть стати резервним джерелом енергії: при аварії у зовнішній мережі не вдасться використовувати енергію панелей, оскільки вони автоматично вимикаються. Мінус других і третіх — у дорожнечі.

Вартість акумуляторних систем різної потужності ФОТО: https://utem.org.ua/

Вартість станції безпосередньо залежить від її потужності. Якщо говорити про автономні системи, то наприклад, акумуляторні на 5 кВт, що є мінімумом для забезпечення базових потреб сім'ї з трьох осіб, обійдуться приблизно в 10 тис. дол. За 15 кВт доведеться віддати близько 15 тис. дол, а 30 кВт взагалі коштуватиме 25-30 тис. дол.

Приватні будинки

Щодо приватних домоволодінь, то найбільшою популярністю серед домовласників користуються 30 кВт установки. Щоправда, стоять такі системи не дешево.



"Це найпотужніша установка, яку за законом українці можуть встановлювати на землі. Така система з установкою під ключ обійдеться в середньому в 25-30 тис. дол. Але можуть бути і додаткові витрати. Наприклад, часто доводиться збільшувати потужність електромережі. Це коштує грошей, до того ж зараз на це черга", - пояснюють у компанії.

Термін окупності такої системи, як запевняють продавці, — близько 10 років. Проте вона дозволяє забезпечити електроенергією будинок майже круглий код. Як розповів власник подібної станції Володимир Журавель, який мешкає у приватному будинку під Києвом, крім автономності, така установка дозволяє ще й заробити.



"Моїй установці вже майже 7 років. Я її встановлював ще в 2018 році. У середньому, така станція виробляє 30-31 МВт-год на рік. Цього мені цілком вистачає, щоб повністю забезпечувати електроенергією будинок. А надлишки навіть вдається віддати в мережу, додатково заробляючи. Оскільки я встановлював станцію давно, для мене діють ще старі тарифи. на місяць. А у зимові всього 1-2 тис. грн", — розповів Журавель.

Втім, на ринку сьогодні є пропозиції дешевші. Якщо мети опалювати будинок взимку за рахунок енергії сонця немає, то для невеликих домогосподарств підійдуть станції на 10 або 5 кВт.



"У мене станція на 12 панелей по 400Вт кожна. Встановлено по 6 на кожному схилі даху. Загалом 4,8 кВт потужність станції та 4 акумулятори, які заряджаються як від сонця, так і від мережі. Днями не було світла 8 годин, мені їх цілком вистачило. Працював кондиціонер, холодильник, водяний насос і навіть болгарка", — ділиться досвідом володіння сонячною станцією киянин Олександр.



"У зимовий час, залежно від хмарності, станція видає від 0,5 кВт до 2 кВт. Якщо день морозний, але ясно, то вдається отримати до 2 кВт в моменті. Максимум, що я бачив у зимовий час - це майже 2.5 кВт. У мене встановлений котел для опалення з сумарною максимальною споживаною потужністю 3 кВт. Але світловий день дуже короткий, тому взимку акумулятори дуже швидко сідають. Зарядити гаджети можна, але на опалення всього дому не вистачаэ" , – розповідає Олександр.

Сонячна станція у квартирі

Поки що більшість власників сонячних станцій — це власники приватних будинків. Але є і "зелені" ентузіасти, які встановлюють сонячні панелі для квартир.



Киянин Володимир Черняєв, одним із перших в Україні почав використовувати альтернативні джерела енергії у своїй трикімнатній квартирі на Борщагівці. Вся система коштувала йому 50 тис. грн. "Але потрібно розуміти, що комплектуючі я купував у різний час і за різним курсом. Зараз, я думаю, цю цифру можна сміливо помножити на два", — розповідає Черняєв.

Першу 150-ватну панель він придбав ще в 2012 році, решту докуповував у міру можливостей. На сьогоднішній день сумарна потужність станції, яка стоїть на балконі, — 1,2 кВт-год. Але є свої нюанси. "Наразі, коли сонячні дні, її вистачає, щоб за рахунок енергії сонця забезпечити цілодобову роботу холодильника, двох плазмових 42-дюймових телевізорів, двох ноутбуків, роутера, системи відеоспостереження на поверсі та для освітлення коридору ", — каже Черняєв.

А ось на зиму, за його словами, на неї розраховувати не доведеться. "З ним у нас зазвичай низька хмарність. У таку погоду панелі не виробляють практично нічого. Вистачає тільки на збереження заряду акумулятора ", — сказав Черняєв.



Одні з основних мінусів установки панелей в квартирах - це обмежена площа. Наприклад, для сучасної установки потужністю 5 кВт необхідна площа покриття становитиме близько 25 кв.м. Крім того, для максимального ККД панелі повинні бути розміщені під кутом 35 градусів.

Сонячні панелі на балконі в Одесі ФОТО: Компас

"Зелені" ОСББ

Також останніми роками сонячні станції активно встановлюють ОСББ. Як повідомили у КМДА, у столиці вже реалізовано понад 1 тис. енергоефективних проектів, включаючи встановлення сонячних електростанцій на дахах. Причому багато хто з них проектувався ще до війни, а головною метою — була економія. Тепер же, за умов війни, сонячні станції забезпечують потреби будинків у електроенергії під час регулярних відключень.

Як розповіла нам голова правління столичного ОСББ на вулиці Градинського, 11, минулого року вони завершили встановлення першої черги сонячної станції на даху свого 22 поверхового будинку. "Ми подавали заявку на участь у муніципальній програмі ще до війни. А на 21 рік нам затвердили фінансування. У 22 році почалася війна, тому все стало на паузу. Але в грудні 2023 нам все-таки вдалося частково запустити станцію в роботу ", — розповіла нам голова ОСББ Ольга Попович.

Сонячні панелі на даху ОСББ у Деснянському районі ФОТО: Деснянська РДА

За її словами, у рамках першої черги співвласникам житлового будинку вдалося встановити гібридну установку загальною потужністю 9 кВт. "Зараз у нас встановлено 9 панелей і 4 акумулятори. На це пішло близько 1 млн грн. Цього вистачає, щоб під час відключень ми могли підтримувати роботу насосів для води. , щоб збільшити потужність СЕС до 15 кВт. Це ще додатково близько 300 тис. грн. Тобто це вже буде 15 кВт, а загальна вартість проекту близько 1,3 млн. грн", — каже Попович.

А ось ліфти така СЕС уже не потягне. Втім, як каже Попович, це не було метою. "Головна мета — це підтримати роботу насосів. Щоб у зимовий період не спускати воду ", — зазначила вона, додавши, що на роботу установки впливає дуже багато факторів. Перший з яких – це погода. "Ефективність станції дуже сильно залежить від того, чи ясний або хмарний день. До того ж, якщо відключення будуть тривалими, то при короткому світловому дні наші акумулятори будуть дуже швидко розряджатися", — каже Попович.

Ще один приклад таких станцій — ОСББ "Художник" у Голосіївському районі. Ще 2020 року мешканці встановили електростанцію потужністю 30 кВт. "На даху будинку було розміщено 59 панелей потужністю 30 кВт, які влітку фактично генерують від 20 до 23 кВт", — каже представник ОСББ Денис Скоренко.

За його словами, загалом усю фотоелектричну станцію потрібно розділити на дві частини. Перша частина – це акумулятори ємністю до 40 кВт-год, які працюють із гібридними інверторами. Друга частина станції – ці ж гібридні інвертори із сонячними панелями.

Завдяки сонячній станції та акумуляторам під час відключень світла працюють наноси для води та опалення, є освітлення у під'їздах, а на кожному поверсі хочуть встановити розетки, де люди зможуть заряджати гаджети. Встановлення такої станції коштувало майже 50 тис. дол.

За словами представника ОСББ, енергії сонця вистачає, щоб заряджати акумулятори у період із травня до середини вересня. Але взимку, через невелику кількість сонячних днів і короткий світловий день, генерації майже немає. Вона становить приблизно 5-10% від встановленої потужності та не покриває навіть витрати самого будинку.