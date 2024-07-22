Солнечные батареи для дома и квартиры — насколько это выгодно и поможет ли при отключениях света

Солнечная электростанция с панелями на крыше частного дома ФОТО: DTEK

Регулярные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры и как следствие, частые отключение света, вынуждает украинцев искать альтернативы и самостоятельно заботится об энергоснабжении своих домов и квартир. В правительстве обещают помочь гражданам. Там разработали льготную программы беспроцентных кредитов на покупку энергооборуждования. Как говорят эксперты, самый доступный метод — это солнечная энергия. Новини.LIVE разузнали сколько стоят такие установки, а также поговорили с их собственниками о том, как много тока они дают в Украине и какие потребности можно покрыть с их помощью.

Свет теперь роскошь

Бесперебойное наличие электроэнергии в Украине - теперь роскошь. А обеспечивать себя "светом", по крайней мере, в ближайшие годы украинцам прийдется самосотоятельно. Но альтернативная генерация вещь не дешевая. Чтобы стимулировать граждан быстрее переходить на алтьтернативные источники энергии в правительстве разработали несколько программ льготного кредитования, которые должны заработать уже с 25 июля.

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Среди них:

Беспроцентные кредиты для граждан под 0% для установки солнечных, ветровых установок и систем накопления электроэнергии. Максимальная сумма кредита до 480 тыс. грн. Срок - до 10 лет.

Кредиты для ОСМД и ЖСК на сумму до 5 млн грн. За счет этих средств совладельцы жилья могут установить солнечные станции и тепловые насосы. После этого государство в рамках программы "ГринДОМ" компенсирует им 70% расходов на проект.

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. До 150 млн грн, сроком до 10 лет, под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации.

Кредиты для крупного бизнеса на 5-7 лет под 14-16% годовых, под залог оборудования.

Ожидается, что эти программы будут работать по приципу ранее действоваших программ по энергоэффективности, когда государство копенсировало банкам разницу в процентных ставках.



К слову, на эти цели в правительстве уже выделили 759 млн грн. На первом этапе в программе примут участие государственные банки, включая ПриватБанк, Сбербанк и Укргазбанк. В дальнейшем планируется расширение программы и привлечение других банков.

Кроме того, на днях Верховная Рада поддержала законопроекты, предусматривающие отмену пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования.

Такой шаг, как считает председатель правления ГО Greencubator Роман Зинченко, должен разблокировать логистику и сделать электрооборудование более доступным для украинцев.

"Огромное количество поставщиков держали машины с аккумуляторами, инверторами и другим оборудованием на границе, ожидая когда будет снят НДС. Поэтому насыщение рынка приведет к тому, что оборудование станет более доступным", — считает Зинченко.

Он также добавил, что после тех разрушений, которые армия РФ нанесла украинской энергетике, графики отключений света с нами надолго. "Это не месяцы, а годы. Мне хочется верить, что положительный сценарий возможен, но я вспоминаю период строительства энергетических объектов, которые сейчас уничтожены — и это даже иногда десятилетие. Трипольская ТЭС, например, строилась ровно 10 лет", — добавил он.

Сколько тока дают солнечные станции в Украине

Самым популярным видом альтернативной энергетики среди украинцев является солнечная генерация. "Порог входа в сегменте солнечной энергетики ниже, чем в ветроэнергетике, процесс строительства солнечной электростанции проще, а требования к опыту и экспертизе — слабее. То есть на солнечный рынок попасть гораздо проще. В отличие от тех же ветряных станций",— рассказали нам в одной из столичных фирм, которая занимается установкой систем альтернативной энергии в Украине.

К тому же, согласно данным глобального солнечного атласа, 80% территории Украины, включая столицу, имеют весьма неплохой показатель потенциальной выработки солнечной электроэнергии, который превышает многие европейские страны, что делает солнечную энергетику хорошей альтернативой.

Солнечный атлас Источник: globalsolaratlas.info

На этой же странице атласа можно посчитать примерную выработку электроэнергии в разных частях мира. Солнечная панель мощностью 1 кВт, установленная на крыше частного дома в Киеве, выработает 1,115 МВт-ч в год, а точно такая же, но в Херсоне — 1,261 МВт-ч в год. Это сопоставимо с потреблением трех лампочек при работе весь год по 16 часов в сутки. Это немного, но и мощность выбранной панели — 1 кВт — сравнима с мощностью электрического чайника.

В деньгах, стоимость 1,115 МВт-ч электроэнергии составляет порядка 4,8 тыс. грн. При этом, стоиость комплектов для автономных решений на 1кВт в интернете составляет порядка 50 тыс. грн. Таким образом, срок окупаемости такой станции составит в лучшем случае десять лет. Поэтому об окупаемости сейчас речь точно не идет.

Какие бывают станции и сколько они стоят?

Сегодня ураинцам доступны солнечные станции разных типов и мощности. Они бывают сетевые, автономные и гибридные. Как следует из названия, сетевые используются в тех случаях, когда объект присоединен к внешней электрической сети и работает одновременно с ней. Автономные и гибридные могут работать без подключения к внешней сети.

Сетевые дешевле всех и позволяют уменьшить счета за электроэнергию, снижая объем потребления из внешней сети. Автономные и гибридные дороже, но позволяют накапливать электроэнергию в аккумуляторах, чтобы использовать ее в темное время суток или когда подача электроэнергии прерывается. Минус первых в том, что они не могут стать резервным источником энергии: при аварии во внешней сети не получится использовать энергию панелей, так как они автоматически отключатся. Минус вторых и третьих — в дороговизне.

Стоимость аккумуляторных систем разной мощности ФОТО: https://utem.org.ua/

Стоимость станции на прямую зависит от ее мощности. Если говорить об автономных системах, то например, аккумуляторные на 5 кВт, что является минимумом для обеспечения базовых потребностей семьи из трех человек, обойдутся примерно в 10 тыс. долл. За 15 кВт прийдется отдать около 15 тыс. долл, а 30 кВт и вовсе обойдется в 25-30 тыс. долл.

Частные дома

Что касается частных домовладений, то самой большой популярностью среди домовладельцев пользуются 30 кВт установки. Правда стоят такие системы не дешево.



"Это самая мощная установка, которую по закону украинцы могут устанавливать на земле. Такая система с установкой под ключ обойдется в среднем в 25-30 тыс. долл. Но могут быть и дополнительные затраты. Например, часто приходится увеличивать мощность электросети. Это стоит денег, к тому же сейчас на это очередь", — объясняют в компании.

Срок окупаемости такой системы, по заверениям продавцов — порядка 10 лет. Зато она позволяет обеспечить электроэнергией дом почти круглый код. Как рассказал собственник подобной станции Владимир Журавель, проживающий в частном доме под Киевом, кроме автономности, такая установка позволяет еще и заработать.



"Моей установке уже почти 7 лет. Я ее устанавливал еще в 2018 году. В среднем, такая станция вырабатывает 30-31 МВт-ч в год. Этого мне вполне хватает, чтобы полностью обеспечивать электроэнергией дом. А излишки даже удается отдать в сеть, дополнительно зарабатывая. Так как я устанавливал станцию давно, для меня действуют еще старые тарифы. На свой рабочий максимум станция выходит с мая по август, вырабатывая минимум в три раза больше энергии, чем зимой. В пиковые летние месяцы удается заработать от 15 тыс. грн в месяц. А в зимние всего 1-2 тыс. грн", — рассказал Журавель.

Впрочем, на рынке сегодня есть предложения дешевле. Если цели отапливать дом зимой за счет энергии солнца нет, то для небольших домохозяйств вполне подойдут станции на 10 или даже 5 кВт.



"У меня станция на 12 панелей по 400Вт каждая. Установлены по 6 на каждом скате крыши. В общей сложности 4,8 кВт мощность станции и 4 аккумулятора, которые заряжаются как от солнца, так и от сети. На днях не было света 8 часов, мне их полностью хватило. Работал кондиционер, холодильник, водяной насос и даже болгарка", —​​​ делится опытом владения солнечной станцией киевлянин Александр.



"В зимнее время, в зависимости от облачности станция выдает от 0,5 кВт до 2,5 кВт. Если день морозный, но ясно, то удается получить до 2.5 кВт в моменте. Максимум, что я видел в зимнее время - это почти 3,5 кВт. У меня установлен котел для отопления с суммарной максимальной потребляемой мощностью 3 кВт. Но световой день очень короткий, поэтому зимой аккумуляторы быстро садятся. Если же говорить про пасмурный день, когда небо затянуто, то станция выдает всего 200 - 300 Вт" , — рассказывает Александр.

Солнечная станция в квартире

Пока большинство владельцев солнечных станций — это собственники частных домов. Но есть и "зеленые" энтузиасты, которые устанавливают солнечные панели для нужд квартир.



Киевлянин Владимир Черняев, одним из первых в Украине начал использовать альтернативные источники энергии в своей трехкомнатной квартире на Борщаговке. Вся система обошлась ему в 50 тыс. грн. "Но нужно понимать, что комплектующие я покупал в разное время и по разному курсу. Сейчас, я думаю, эту цифру можно смело умножить на два", — рассказывает нам Черняев.

Первую 150-ваттную панель он приобрел еще в 2012 году, остальные докупал по мере возможностей. На сегодняшний день суммарная мощность станции, которая стоит у него на балконе, — 1,2 кВт-ч. Но есть свои нюансы. "Сейчас, когда солнечные дни, ее хватает, чтобы за счет энергии солнца обеспечить круглосуточную работу холодильника, двух плазменных 42-дюймовых телевизоров, двух ноутбуков, роутера, системы видеонаблюдения на этаже и для осветления коридора", — говорит Черняев.

А вот на зиму, по его словам, на нее расчитывать не приходиться. "Зимой у нас обычно низкая облачность. В такую погоду панели не вырабатывают практически ничего. Хватает только на сохранение заряда аккумулятора", — сказал нам Черняев.



Одни из главных минусов установки панелей в квартирах — это ограниченная площадь. Например, для современной установки мощностью 5 кВт необходимая площадь покрытия составит порядка 25 кв.м. Кроме того, для максимального КПД, панели должны быть размещены под углом 35 градусов.

Солнечные панели на балконе в Одессе ФОТО: Компас Одесса

"Зеленые" ОСМД

Также в последние годы солнечные станции активно устанавливают ОСМД. Как сообщили в КГГА, в столице уже реализовано более 1 тыс. энергоэффективных проектов, включая установку солнечных электростанций на крышах. Причем, многие из этих них проектировались еще до войны, а главной целью — была экономия. Теперь же, в условиях войны, солнечные станции обеспечивают потребности домов в электроэнергии во время регулярных отключений.

Как рассказала нам глава правления столичного ОСМД по улице Градинского, 11, в прошлом году они завершили установку первой очереди солнечной станции на крыше своего 22 этажного дома. "Мы подавали заявку на участие в муниципальной программе еще до войны. А на 21 год нам утвердили финансирование. В 22 году началась война, поэтому все стало на паузу. Но в декабре 2023 года нам все-же удалось частично запустить станцию в работу", — рассказала нам глава ОСМД Ольга Попович.

Солнечные панели на крыше ОСМД в Деснянском районе ФОТО: Деснянская РГА

По ее словам, в рамках первой очереди совладелцам жилого дома удалось установить гибридную установку общей мощностью 9 кВт. "Сейчас у нас установлено 9 панелей и 4 аккумулятора. На это ушло около 1 млн грн. Этого хватает, чтобы во время отключений мы могли поддерживать работу насосов для воды. В этом году мы собрали общие сборы и решили за свой счет докупить еще 21 панель, чтобы увеличить мощность СЭС до 15 кВт. Это еще дополнительно порядка 300 тыс. грн. То есть это уже будет 15 кВт, а общая стоимость проекта порядка 1,3 млн грн", — рассказала нам Попович.

А вот лифты такая СЭС уже не потянет. Впрочем, как говорит Попович, это и не было целью. "Главная цель - это поддержать работу насосов. Чтобы в зимний период не спускать воду", — отметила она, добавив, что на работу установки влияет очень много факторов. Первый из которых - это погода. "Эффективность станции очень сильно зависит от того, ясный или облачный день. К тому же, если отключения будут длительными, то при коротком световом дне наши аккумуляторы будут очень быстро разряжаться", — говорит Попович.

Еще один пример подобных станций - ОСМД "Художник" в Голосеевском районе. Еще в 2020 году жильцы установили электростанцию мощностью 30 кВт. "На крыше дома было размещено 59 панелей мощностью 30 кВт, которые летом фактически генерируют от 20 до 23 кВт", – говорит представитель ОСМД Денис Скоренко.

По его словам, в общем, всю фотоэлектрическую станцию ​​нужно разделить на две части. Первая часть – это аккумуляторы емкостью до 40 кВт-ч, работающие с гибридными инверторами. Вторая часть станции – эти же гибридные инверторы с солнечными панелями.

Благодаря солнечной станции и аккумуляторам во время отключений света работают наносы для воды и отопления, есть освещение в подъездах, а на каждом этаже хотят установить розетки, где люди смогут заряжать гаджеты. Установка такой станции обошлась почти в 50 тыс. долл.

По словам представителя ОСМД, энергии солнца хватает, чтобы заряжать аккумуляторы в период с мая до середины сентября. Но зимой, из-за малого количества солнечных дней и короткого светового дня, генерации почти нет. Она составляет примерно 5-10% от установленной мощности и не покрывает даже расход самого дома.