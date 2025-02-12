Контракт 18-24 — яку суму одразу виплачуватимуть українським військовослужбовцям

Служба на контракті — коли вдасться заробити 2 млн гривень
Українці у віці від 18 до 24 років, які підписуватимуть "мотиваційний контракт" з армією, отримуватимуть грошовий бонус, розмір якого складатиме 1 млн грн. При цьому виплата здійснюватиметься декількома траншами, а за рік служби вдасться заробити ще 1 млн грн.
Про це сказав в етері телемарафону речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Бонус за підписання контракту із ЗСУ — як виплачуватимуть гроші
Як пояснив представник Міноборони, виплати військовослужбовцям нараховуватимуть трьома частинами:
- перша частина у розмірі 200 тис. грн — стартова підтримка за підписання контракту;
- друга частина у розмірі 300 тис. грн — нарахують за п'ять днів після того, як рекрут завершить базову військову підготовку (БЗВП) та фахову військову підготовку;
- третя частина у розмірі 500 тисяч гривень — день вилучення зі списків особового складу після завершення контракту.
Також військовому щомісяця виплачуватимуть зарплату. Тобто, за рік служби в армії військовослужбовець зможе заробити майже 2 млн грн. Однак усе залежатиме від умов служби та завдань, які виконуватиме боєць.
"Контракт 18-24" — деталі
В Україні вирішили шукати добровольців для служби в армії. Долучитися до лав ЗСУ пропонують молодим українцям у віці від 18 до 24 років. Передбачається, що їхня служба триватиме рік, а за умовами контракту військовослужбовці матимуть фінансовий та соціальний пакет.
У Міноборони кажуть, що у добровольців буде щомісячне грошове забезпечення, розмір якого становитиме до 120 тис. грн. Також вони отримають можливість:
- оформити "нульову" іпотеки;
- навчатися у ЗВО за державний кошт;
- користуватися безплатним медичним забезпеченням (наприклад зубним протезуванням);
- виїжджати за кордон після року служби.
Подавати заявку на "Контракт 18-24" українці вже можуть у застосунку "Армія+".
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