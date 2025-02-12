Контракт 18-24 — какую сумму сразу будут выплачивать украинским военнослужащим

Снайпер в ВСУ. Фото: УНИАН

Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут "мотивационный контракт" с армией, будут получать денежный бонус, размер которого составит 1 млн грн. При этом выплата будет осуществляться несколькими траншами, а за год службы удастся заработать еще 1 млн грн.

Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Читайте также:

Бонус за подписание контракта с ВСУ — как будут выплачивать деньги

Как объяснил представитель Минобороны, выплаты военнослужащим будут начислять тремя частями:

первая часть в размере 200 тыс. грн — стартовая поддержка за подписание контракта;

вторую часть в размере 300 тыс. грн начислят через пять дней после того, как рекрут завершит базовую военную подготовку (БЗВП) и профессиональную военную подготовку;

третья часть в размере 500 тысяч гривен — в день исключения из списков личного состава после завершения контракта.

Также военному ежемесячно будут выплачивать зарплату. То есть за год службы в армии военнослужащий сможет заработать почти 2 млн грн. Однако все будет зависеть от условий службы и задач, которые будет выполнять боец.

"Контракт 18-24" — детали

В Украине решили искать добровольцев для службы в армии. Приобщиться в ряды ВСУ предлагают молодым украинцам в возрасте от 18 до 24 лет. Предполагается, что их служба продлится год, а по условиям контракта военнослужащие будут иметь финансовый и социальный пакет.

В Минобороны говорят, что у добровольцев будет ежемесячное денежное обеспечение, размер которого составит до 120 тыс. грн. Также они получат возможность:

оформить "нулевую" ипотеку;

учиться в ЗВО за государственный счет;

пользоваться бесплатным медицинским обеспечением (например зубным протезированием);

выезжать за границу после года службы.

Подавать заявку на "Контракт 18-24" украинцы уже могут в приложении "Армия+".

Ранее юрист объяснил, могут ли в 2025 году мобилизовать в армию всех членов семьи. Эксперт отметил, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается с февраля 2022 года.

Также напомним, кого из украинцев не смогут мобилизовать в феврале 2025 года. Право на отсрочку имеют несколько категорий граждан.