Скільки втратила коштів економіка України через страйки на кордоні з Польщею

Вантажівки стоять у черзі на кордоні між Польщею та Україною в Корчовій REUTERS/Bartosz Frydrych

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук назвав суму, яку втратила Україна внаслідок страйків на кордоні з Польщею. За його словами, сума сягнула відмітки у понад 1,5 мільярда доларів США.

Про це він повідомив на брифінгу "Укрінформу".

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Як зазначив Марчук, страйк негативно вплинув і на українських підприємців, які втратили свої контракти та замовників в країнах Європи, бо товар не змогли вчасно доставити.

"Це досить великі кошти, які недоотримує вчасно український бюджет, недоотримали вчасно товаровиробники, логістичні компанії, всі ті, хто має відношення до імпорту та експорту продукції з території й на територію України", — пояснив він.

Експерт наголосив, що загалом через блокаду КПП обсяги експорт зерна вантажними фурами впав на 40%. Він зауважив, що найбільше від страйків постраждали експортери із західних регіонів України, які переважно доставляють свої товари до ЄС автомагістралями.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про дії Варшави та Києва для діяльності сільгоспвиробників та перевізників. За його словами, обидві країни знайдуть вигідний вихід з ситуації.

Додамо, що польські перевізники припинили акцію протесту, яка розпочалася у листопаді та включала блокаду руху вантажівок. Так відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", і вже відомо, скільки вантажівок виїхали до Польщі після зупинення блокади на кордоні.