Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Скільки втратила коштів економіка України через страйки на кордоні з Польщею arrow

Скільки втратила коштів економіка України через страйки на кордоні з Польщею

23 січня 2024 18:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скільки втратила коштів економіка України через страйки на кордоні з Польщею
Вантажівки стоять у черзі на кордоні між Польщею та Україною в Корчовій REUTERS/Bartosz Frydrych
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук назвав суму, яку втратила Україна внаслідок страйків на кордоні з Польщею. За його словами, сума сягнула відмітки у понад 1,5 мільярда доларів США. 

Про це він повідомив на брифінгу "Укрінформу". 

Читайте також:

Україна через страйк на кордоні з Польщею втратила півтора мільярда доларів

Як зазначив Марчук, страйк негативно вплинув і на українських підприємців, які втратили свої контракти та замовників в країнах Європи, бо товар не змогли вчасно доставити.

"Це досить великі кошти, які недоотримує вчасно український бюджет, недоотримали вчасно товаровиробники, логістичні компанії, всі ті, хто має відношення до імпорту та експорту продукції з території й на територію України", — пояснив він.

Експерт наголосив, що загалом через блокаду КПП обсяги експорт зерна вантажними фурами впав на 40%. Він зауважив, що найбільше від страйків постраждали експортери із західних регіонів України, які переважно доставляють свої товари до ЄС автомагістралями.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про дії Варшави та Києва для діяльності сільгоспвиробників та перевізників. За його словами, обидві країни знайдуть вигідний вихід з ситуації.

Додамо, що польські перевізники припинили акцію протесту, яка розпочалася у листопаді та включала блокаду руху вантажівок. Так відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", і вже відомо, скільки вантажівок виїхали до Польщі після зупинення блокади на кордоні.

Польща
кордон
КПП
Україна
страйк
зерно

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі