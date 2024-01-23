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Сколько потеряла средств экономика Украины из-за забастовок на границе с Польшей

23 января 2024 18:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сколько потеряла средств экономика Украины из-за забастовок на границе с Польшей
Грузовики стоят в очереди на границе между Польшей и Украиной в Корчевой REUTERS/Bartosz Frydrych
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук назвал сумму, которую потеряла Украина в результате забастовок на границе с Польшей. По его словам, сумма достигла отметки более чем в 1,5 миллиарда долларов США.

Об этом он сообщил на брифинге "Укринформа".

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Как отметил Марчук, забастовка негативно повлияла и на украинских предпринимателей, потерявших свои контракты и заказчиков в странах Европы, потому что товар не смогли вовремя доставить.

"Это достаточно большие средства, которые недополучает в срок украинский бюджет, недополучили вовремя товаропроизводители, логистические компании, все, кто имеет отношение к импорту и экспорту продукции с территории и на территорию Украины", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что в целом из-за блокады КПП объемы экспорта зерна грузовыми фурами упал на 40%. Он отметил, что больше всего забастовок пострадали экспортеры из западных регионов Украины, которые преимущественно доставляют свои товары в ЕС автомагистралями.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о действиях Варшавы и Киева по деятельности сельхозпроизводителей и перевозчиков. По его словам, обе страны найдут выгодный выход из ситуации.

Добавим, что польские перевозчики приостановили акцию протеста, которая началась в ноябре и включала блокаду движения грузовиков. Так возобновлено движение на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", и уже известно, сколько грузовиков выехало в Польшу после остановки блокады на границе.

Польша
граница
КПП
Украина
забастовка
зерно

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