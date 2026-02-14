Відео
Головна Фінанси Скільки треба заплатити за 1 000 доларів в Україні

Скільки треба заплатити за 1 000 доларів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:46
Курс валют в Україні — скільки коштує купівля 1 000 доларів
Гривні і долари. Фото: Новини.LIVE

Українці найчастіше зберігають та заощаджують валюту у доларах. Але офіційний курс долара в Україні змінюється чи не щодня, тож важливо знати, яку суму доведеться витратити на купівлю валюти.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

Скільки коштує 1 000 доларів в Україні

Отже, за офіційним курсом Національного банку України (НБУ), один долар 14 лютого 2026 року коштує 42,99 гривні. Тобто, 1 000 доларів може коштувати приблизно 42 990 гривень.

null
Як змінювався курс долара. Скриншот: Нацбанк

Та не варто забувати, що банки можуть встановлювати іншу ціну на американську валюту. Як свідчать дані на сайті Мінфін, 14 лютого фінустанови продають один долар за середнім курсом у 43,40 гривні. Тому купити 1 000 доларів можна за 43 400 гривень. 

В обмінниках 14 лютого продаж валюти відбувається за курсом у 43,20 гривні за долар. Це означає, що 1 000 доларів коштує 43 200 гривень. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, якщо людина хоче обміняти 10 000 гривень і надалі накопичувати заощадження у валюті, то, як розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансист Богдан Яремчик, у такому випадку краще не шукати складні фінансові стратегії. 

"Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень", — сказав експерт. 

Та коли сума заощаджень вирости, тоді можна вивчати інші фінансові інструменти. 

Раніше ми пояснювали, скільки можуть коштувати 100 євро у 2026 році. Якщо середньорічний курс долара сягне позначки у 41,5 гривень за долар, як і закладено у Держбюджеті, то курс євро точно подорожчає. Дізнавайтесь також, в якій валюті найкраще зберігати свої заощадження

курс валют гроші долар валюта долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
