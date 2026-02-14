Курс валют в Україні — скільки коштує купівля 1 000 доларів

Скільки треба заплатити за 1 000 доларів в Україні
Українці найчастіше зберігають та заощаджують валюту у доларах. Але офіційний курс долара в Україні змінюється чи не щодня, тож важливо знати, яку суму доведеться витратити на купівлю валюти.
Скільки коштує 1 000 доларів в Україні
Отже, за офіційним курсом Національного банку України (НБУ), один долар 14 лютого 2026 року коштує 42,99 гривні. Тобто, 1 000 доларів може коштувати приблизно 42 990 гривень.
Та не варто забувати, що банки можуть встановлювати іншу ціну на американську валюту. Як свідчать дані на сайті Мінфін, 14 лютого фінустанови продають один долар за середнім курсом у 43,40 гривні. Тому купити 1 000 доларів можна за 43 400 гривень.
В обмінниках 14 лютого продаж валюти відбувається за курсом у 43,20 гривні за долар. Це означає, що 1 000 доларів коштує 43 200 гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, якщо людина хоче обміняти 10 000 гривень і надалі накопичувати заощадження у валюті, то, як розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансист Богдан Яремчик, у такому випадку краще не шукати складні фінансові стратегії.
"Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень", — сказав експерт.
Та коли сума заощаджень вирости, тоді можна вивчати інші фінансові інструменти.
Раніше ми пояснювали, скільки можуть коштувати 100 євро у 2026 році. Якщо середньорічний курс долара сягне позначки у 41,5 гривень за долар, як і закладено у Держбюджеті, то курс євро точно подорожчає. Дізнавайтесь також, в якій валюті найкраще зберігати свої заощадження.
