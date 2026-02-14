Видео
Главная Финансы Сколько надо заплатить за 1 000 долларов в Украине

Сколько надо заплатить за 1 000 долларов в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:46
Курс валют в Украине — сколько стоит покупка 1 000 долларов
Гривны и доллары. Фото: Новини.LIVE

Украинцы чаще всего хранят и экономят валюту в долларах. Но официальный курс доллара в Украине меняется чуть ли не ежедневно, поэтому важно знать, какую сумму придется потратить на покупку валюты.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Сколько стоит 1 000 долларов в Украине

Итак, по официальному курсу Национального банка Украины (НБУ), один доллар 14 февраля 2026 года стоит 42,99 гривны. То есть, 1 000 долларов может стоить примерно 42 990 гривен.

null
Как менялся курс доллара. Фото: Нацбанк

Но не стоит забывать, что банки могут устанавливать другую цену на американскую валюту. Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, 14 февраля финучреждения продают один доллар по среднему курсу в 43,40 гривны. Поэтому купить 1 000 долларов можно за 43 400 гривен.

В обменниках 14 февраля продажа валюты происходит по курсу в 43,20 гривны за доллар. Это означает, что 1 000 долларов стоит 43 200 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, если человек хочет обменять 10 000 гривен и в дальнейшем накапливать сбережения в валюте, то, как рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансист Богдан Яремчик, в таком случае лучше не искать сложные финансовые стратегии.

"Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую — в евро. Условно говоря, купить 100 долларов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений", - сказал эксперт.

Но когда сумма сбережений вырасти, тогда можно изучать другие финансовые инструменты.

Ранее мы объясняли, сколько могут стоить 100 евро в 2026 году. Если среднегодовой курс доллара достигнет отметки в 41,5 гривен за доллар, как и заложено в Госбюджете, то курс евро точно подорожает. Узнавайте также, в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
