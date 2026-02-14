Курс валют в Украине — сколько стоит покупка 1 000 долларов

Сколько надо заплатить за 1 000 долларов в Украине
Украинцы чаще всего хранят и экономят валюту в долларах. Но официальный курс доллара в Украине меняется чуть ли не ежедневно, поэтому важно знать, какую сумму придется потратить на покупку валюты.
Сколько стоит 1 000 долларов в Украине
Итак, по официальному курсу Национального банка Украины (НБУ), один доллар 14 февраля 2026 года стоит 42,99 гривны. То есть, 1 000 долларов может стоить примерно 42 990 гривен.
Но не стоит забывать, что банки могут устанавливать другую цену на американскую валюту. Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, 14 февраля финучреждения продают один доллар по среднему курсу в 43,40 гривны. Поэтому купить 1 000 долларов можно за 43 400 гривен.
В обменниках 14 февраля продажа валюты происходит по курсу в 43,20 гривны за доллар. Это означает, что 1 000 долларов стоит 43 200 гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, если человек хочет обменять 10 000 гривен и в дальнейшем накапливать сбережения в валюте, то, как рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансист Богдан Яремчик, в таком случае лучше не искать сложные финансовые стратегии.
"Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую — в евро. Условно говоря, купить 100 долларов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений", - сказал эксперт.
Но когда сумма сбережений вырасти, тогда можно изучать другие финансовые инструменты.
Ранее мы объясняли, сколько могут стоить 100 евро в 2026 году. Если среднегодовой курс доллара достигнет отметки в 41,5 гривен за доллар, как и заложено в Госбюджете, то курс евро точно подорожает. Узнавайте также, в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения.
