Курс валют — за скільки можна купити 1 000 доларів зараз

Курс долара в Україні 7 лютого 2026 року зупинився на позначці у 43,14 гривень за один долар. Тож для того, щоб купити 100 доларів, з собою треба мати мінімум 4 314 гривень. Та для тих, хто планує купувати, наприклад, 1 000 доларів, доведеться назбирати значно більшу суму.

Курс долара в банках

Як зазначалося вище, Національний банк України розрахував офіційний курс долара у розмірі 43,14 гривень/долар. Але банки можуть оцінювати валюту по-іншому.

Так, за даними на сайті Мінфін, 7 лютого фінустанови встановили, що: спостерігаються такі показники:

купівля долара в середньому відбувається за курсом у 42,80 гривні за долар.

продати долари вартує 43,25 гривні за долар.

Тобто в банках купити 1 000 доларів коштує 43 250 гривень.

Однак в містах банківський курс може відрізнятися. Наприклад, у Сумах 1 000 доларів можна купити за суму у 43 450 гривень. У Львові продаж валюти відбувається за курсом у 43,22 гривні, тобто купити 1 000 доларів коштує 43 220 гривень.

У Чернігові 1 000 доларів можна купити за 43 470 гривень, тоді як жителі чи гості Тернополя за 1 000 доларів заплатять 43 350 гривень.

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках 7 лютого є таким:

купівля вартує в середньому 43,00 гривні за долар;

продаж – 43,10 гривні за долар.

Таким чином, в обмінниках 1 000 доларів можна купити за середньою ціною у 43 100 гривень.

Раніше ми пояснювали, які іноземні банкноти не вдасться обміняти, але можна віддати на інкасо. Йдеться як про долари, так і євро. Дізнавайтесь також, коли найкраще купувати валюту в обмінниках.