Курс валют — за сколько можно купить 1 000 долларов сейчас

Сколько нужно заплатить за 1 000 долларов в Украине
Курс доллара в Украине 7 февраля 2026 года остановился на отметке в 43,14 гривен за один доллар. Поэтому для того, чтобы купить 100 долларов, с собой надо иметь минимум 4 314 гривен. Но для тех, кто планирует покупать, например, 1 000 долларов, придется собрать значительно большую сумму.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Курс доллара в банках
Как отмечалось выше, Национальный банк Украины рассчитал официальный курс доллара в размере 43,14 гривен/доллар. Но банки могут оценивать валюту по-другому.
Так, по данным на сайте Минфин, 7 февраля финучреждения установили, что:
- покупка доллара в среднем происходит по курсу в 42,80 гривны за доллар.
- продать доллары стоит 43,25 гривны за доллар.
То есть в банках купить 1 000 долларов стоит 43 250 гривен.
Однако в городах банковский курс может отличаться. Например, в Сумах 1 000 долларов можно купить за сумму в 43 450 гривен. Во Львове продажа валюты происходит по курсу в 43,22 гривны, то есть купить 1 000 долларов стоит 43 220 гривен.
В Чернигове 1 000 долларов можно купить за 43 470 гривен, тогда как жители или гости Тернополя за 1 000 долларов заплатят 43 350 гривен.
Курс доллара в обменниках
Курс доллара в обменниках 7 февраля является следующим:
- покупка стоит в среднем 43,00 гривны за доллар;
- продажа — 43,10 гривны за доллар.
Таким образом, в обменниках 1 000 долларов можно купить по средней цене в 43 100 гривен.
Ранее мы объясняли, какие иностранные банкноты не удастся обменять, но можно отдать на инкассо. Речь идет как о долларах, так и евро. Узнавайте также, когда лучше всего покупать валюту в обменниках.
Читайте Новини.LIVE!