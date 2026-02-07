Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Видео

Сколько нужно заплатить за 1 000 долларов в Украине

Сколько нужно заплатить за 1 000 долларов в Украине

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 20:13
Курс валют — за сколько можно купить 1 000 долларов сейчас
Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара в Украине 7 февраля 2026 года остановился на отметке в 43,14 гривен за один доллар. Поэтому для того, чтобы купить 100 долларов, с собой надо иметь минимум 4 314 гривен. Но для тех, кто планирует покупать, например, 1 000 долларов, придется собрать значительно большую сумму.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Курс доллара в банках

Курс доллара в банках

Как отмечалось выше, Национальный банк Украины рассчитал официальный курс доллара в размере 43,14 гривен/доллар. Но банки могут оценивать валюту по-другому.

Так, по данным на сайте Минфин, 7 февраля финучреждения установили, что:

  • покупка доллара в среднем происходит по курсу в 42,80 гривны за доллар.
  • продать доллары стоит 43,25 гривны за доллар.

То есть в банках купить 1 000 долларов стоит 43 250 гривен.

Однако в городах банковский курс может отличаться. Например, в Сумах 1 000 долларов можно купить за сумму в 43 450 гривен. Во Львове продажа валюты происходит по курсу в 43,22 гривны, то есть купить 1 000 долларов стоит 43 220 гривен.

В Чернигове 1 000 долларов можно купить за 43 470 гривен, тогда как жители или гости Тернополя за 1 000 долларов заплатят 43 350 гривен.

Курс доллара в обменниках

Курс доллара в обменниках 7 февраля является следующим:

  • покупка стоит в среднем 43,00 гривны за доллар;
  • продажа — 43,10 гривны за доллар.

Таким образом, в обменниках 1 000 долларов можно купить по средней цене в 43 100 гривен.

Ранее мы объясняли, какие иностранные банкноты не удастся обменять, но можно отдать на инкассо. Речь идет как о долларах, так и евро. Узнавайте также, когда лучше всего покупать валюту в обменниках.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
