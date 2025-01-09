Сколько составляет госдолг Украины на конец 2024 года

Деньги. Фото: Depositphotos

Совокупный государственный долг Украины, включая прямую задолженность и долги, гарантированные государством, на конец 2024 года достиг 7 трлн грн. Это соответствует 92% ВВП.

Об этом сообщает Forbes Ukraine в своем анализе выполнения государственного бюджета за 2024 год.

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96% приходится на прямой государственный долг, а 4% — на гарантированные государством долги.

В 2023 году государственный долг составлял 5,5 трлн грн (84% ВВП). Для сравнения, в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения, государственный долг был 2,67 трлн грн, или 49% ВВП.

Значительные внутренние и внешние заимствования были необходимы для поддержания экономики, армии и социальных выплат в военный период.

Девальвация гривны относительно иностранных валют увеличила стоимость долгов, номинированных в долларах, евро и других валютах, в гривневом эквиваленте.

Потребность в финансировании оборонного сектора, восстановления инфраструктуры и обеспечения социальных программ существенно повлияла на увеличение долговой нагрузки.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк рассказал о закрытии ФЛП в Украине. По его словам, причина в детенизации.

Также мы сообщали, что Верховная Рада и Кабмин решили сократить бюджет Львова. Он уменьшился почти на два миллиарда гривен.