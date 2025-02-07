Реальні зарплати у Польщі — які суми отримують люди

Люди на площі у Варшаві. Фото: Unsplash

У польському Головному статистичному органі підрахували найвищу медіанну зарплат в країні — виплату, яку платять працівнику в середині ряду зарплат, тому 50% людей отримують меншу суму, а ще 50% — більшу. Виявилося, що найвища зарплатна медіанна є у Варшаві — 8,9 тис. злотих (88 110 тис грн).

Про це йдеться у повідомленні GUS.

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Зазначається, що наступними містами, з високими зарплатними показниками, є:

Краків — 7 991 злотих (79 110 тис. грн);

Познань — 7 248 злотих (71 755 тис грн) .

Найменше платили, за даними GUS, у Вармінсько-Мазурському воєводстві. При цьому рівень зарплат у народному господарстві в серпні 2024 року був на рівні 6 697,52 злотих брутто ( 66 310 тис. грн) — це на 18% менше за середню місячну зарплату брутто.

Цікаво, що показник медіанного значення зарплати у Польщі є різним для чоловіків та жінок. Наприклад:

для чоловічого населення він становить 6 980 злотих (69 102 тис. грн);

для жіночого — 6 440 злотих (63 856 тис. грн).

Як свідчать підрахунки, найнижчими зарплати були у серпні, коли 10% працівників отримували лише 4,3 тис. злотих (42,5 тис. грн). Відповідно інші 10% мали набагато більші виплати — 12 832 злотих (127 тис. грн).

Примітно, що найвище медіанне значення зарплат торік фіксувалося у гірничо-видобувній галузі — 10 820 злотих (107 118 грн).

Зазначимо, що громадянам України у Німеччині та Польщі пропонують роботу без знання мови. Однак пропозицій з такою умовою на ринку праці небагато.

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