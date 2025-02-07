Реальные зарплаты в Польше — какие суммы получают люди

Люди на площади в Варшаве. Фото: Unsplash

В польском Главном статистическом органе подсчитали самую высокую медианную зарплат в стране — зарплата, которую платят работнику в середине ряда выплат, поэтому 50% людей получают меньшую сумму, а еще 50% — большую. Оказалось, что самая высокая зарплатная медианная в Варшаве — 8,9 тыс. злотых (88 110 тыс грн).

Об этом говорится в сообщении GUS.

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Отмечается, что следующими городами с высокими зарплатами являются:

Краков — 7 991 злотых (79 110 тыс. грн);

Познань — 7 248 злотых (71 755 тыс грн).

Меньше всего платили, по данным GUS, в Варминско-Мазурском воеводстве. При этом уровень зарплат в народном хозяйстве в августе 2024 года был на уровне 6 697,52 злотых брутто (66 310 тыс. грн) — это на 18% меньше средней месячной зарплаты брутто.

Интересно, что показатель медианного значения зарплаты в Польше является разным для мужчин и женщин. Например:

для мужского населения он составляет 6 980 злотых (69 102 тыс. грн);

для женского — 6 440 злотых (63 856 тыс. грн).

Как свидетельствуют подсчеты, самыми низкими зарплаты были в августе, когда 10% работников получали лишь 4,3 тыс. злотых (42,5 тыс. грн). Соответственно другие 10% имели гораздо большие выплаты — 12 832 злотых (127 тыс. грн).

Примечательно, что самое высокое медианное значение зарплат в прошлом году фиксировалось в горнодобывающей отрасли — 10 820 злотых (107 118 грн).

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