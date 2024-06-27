Стало известно, сколько зарабатывают украинцы в Германии и Нидерландах

Украинцы работают на производстве. Фото: dvhn.nl

В новом исследовании обнаружили, что зарплата украинцев в Германии в среднем в четыре раза выше зарплаты в Украине. В то же время в Нидерландах зарплата втрое превышает украинскую.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

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В среднем украинцы в Германии зарабатывают 1334 евро чистыми в месяц, а в Нидерландах — 1104 евро. Это значит, что зарплата украинцев в Германии в среднем в четыре раза выше, чем в Украине, а в Нидерландах в три раза.

Исследование также показывает, что 28% украинцев в Германии получают от 1500 до 1999 евро чистыми, в то время как 22% зарабатывают менее 499 евро. При таких условиях около 70% украинцев в Германии и 73% в Нидерландах оценивают свое финансовое состояние как "среднее".

Исследование также указывает на то, что 25% украинцев в Германии регулярно посылают деньги на родину по сравнению с 11% в Нидерландах.

Инфографика от Миграционной платформы EWL

Напомним, по данным сайта поиска работы Work.ua, средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 год выросла на 30%, и по состоянию на начало этого года составляет 19,5 тысячи гривен.

Напомним, что ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, используемый для расчета пенсий. Согласно данным фонда, средняя зарплата украинцев значительно выросла за последний год.