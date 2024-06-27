Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Сколько на самом деле "чистыми" зарабатывают украинцы в Нидерландах и Германии — новое исследование arrow

Сколько на самом деле "чистыми" зарабатывают украинцы в Нидерландах и Германии — новое исследование

27 июня 2024 23:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Стало известно, сколько зарабатывают украинцы в Германии и Нидерландах
Украинцы работают на производстве. Фото: dvhn.nl
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В новом исследовании обнаружили, что зарплата украинцев в Германии в среднем в четыре раза выше зарплаты в Украине. В то же время в Нидерландах зарплата втрое превышает украинскую.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Читайте также:

Сколько зарабатывают украинцы за границей

В среднем украинцы в Германии зарабатывают 1334 евро чистыми в месяц, а в Нидерландах — 1104 евро. Это значит, что зарплата украинцев в Германии в среднем в четыре раза выше, чем в Украине, а в Нидерландах в три раза.

Исследование также показывает, что 28% украинцев в Германии получают от 1500 до 1999 евро чистыми, в то время как 22% зарабатывают менее 499 евро. При таких условиях около 70% украинцев в Германии и 73% в Нидерландах оценивают свое финансовое состояние как "среднее".

Исследование также указывает на то, что 25% украинцев в Германии регулярно посылают деньги на родину по сравнению с 11% в Нидерландах.

Инфографика от Миграционной платформы EWL
Инфографика от Миграционной платформы EWL

Напомним, по данным сайта поиска работы Work.ua, средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 год выросла на 30%, и по состоянию на начало этого года составляет 19,5 тысячи гривен.

Напомним, что ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, используемый для расчета пенсий. Согласно данным фонда, средняя зарплата украинцев значительно выросла за последний год.

Германия
зарплаты
украинцы
Нидерланды
Украина
беженцы
зарплата

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024