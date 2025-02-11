Скільки коштує гектар землі в Україні у 2025 році: інфографіка та прогнози експертів

Скільки коштує земля в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ринок сільськогосподарських земель в Україні почав працювати з 1 липня 2021 року. Попри російське вторгнення, він продовжує свою роботу. За 2024 рік було реалізовано 320 660 га земель, а 2025 року в низці регіонів країни прогнозується зростання вартості ділянок до 20%.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує гектар землі у 2025 році та як дорожчатиме земля в Україні.

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Мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні, який охоплював 17,5 млн га, було знято 1 липня 2021 року. При цьому 1 січня 2024 року розпочався другий етап земельної реформи.

З цього моменту придбати сільськогосподарські земельні ділянки отримали змогу не лише фізичні особи, як раніше, а і юридичні особи. Однак для них встановлені певні обмеження: одна компанія може володіти не більш як 10 тис. га землі, при цьому її бенефіціари мають бути виключно громадянами України.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2024 року було продано 604 тис. га землі, що становить 198 337 ділянок.

Юридичні особи придбали 25 157 ділянок загальною площею 78 307 га, за середньої вартості 1 га — 62 656 гривень (близько 1 561 долара). Фізичні особи купили 81 512 ділянок площею 242 353 га, середня ціна за гектар становила 41 510 гривень (приблизно 1 034 долари).

При цьому, як зазначається, за 3,5 роки лише невелика кількість громадян скористалася правом продажу своїх земельних наділів: після скасування мораторію було реалізовано лише 3,4% ділянок.

"Отже, можемо говорити про те, що попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужити свої земельні наділи. Хоча у 2024-му обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію", — зауважив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

У 2024 році в Україні було продано 320 660 га землі. Середня вартість 1 га досягла 46 678 гривень (близько 1 163 доларів). Найбільшу середню ціну за гектар зафіксовано в Івано-Франківській області — 89 744 гривні, Львівській — 71 390 гривень та Полтавській областях — 66 232 гривні. Водночас найнижчу середню вартість гектара відзначено у Запорізькій області — 33 981 гривня, Миколаївській — 34 033 гривні та Сумській областях — 34 936 гривень.

При цьому у кінці 2024 року аналітики зафіксували падіння цін на землю сільгосппризначення. За даними сервісу "Опендатабот" який надає доступ до державних даних для громадян та бізнесу в Україні, у грудні 2024 року середня ціна за гектар землі становила 48 622 гривні, що майже на 1 300 гривень менше, ніж у листопаді.

Втім загалом, за 2024 рік вартість землі в Україні зросла майже на 3 400 гривень. У січні 2024 року середня ціна гектара сільгоспземлі становила 45 229 гривень. Протягом 2024 року найвищу середню вартість землі було зафіксовано у жовтні — 52 418 гривень за гектар. Найнижчою ціна виявилася у лютому — у середньому 42 804 гривні за гектар.

Ціни за гектар землі у 2025 році

За даними офіційного сайту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру середня вартість 1 га земельної ділянки в Україні у січні 2025 року становила 54 426,10 грн. Найдорожча земля в Івано-франківській (112,5 тис. грн/га), Київськиій (90,9 тис. грн) та Львівській (90,5 тис. грн).

Ціни за гектар землі в Україні у 2025 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Середні ціни за 1 гектар землі в різних областях Україні у 2025 році

Івано-Франківська область — 112,5 тис. грн;

Київська область — 90,9 тис. грн;

Львівська область — 90,5 тис. грн;

Тернопільська область — 57,1 тис. грн;

Закарпатська область — 54 тис. грн;

Чернівецька область — 51,5 тис. грн;

Рівненська область — 49,6 тис. грн;

Вінницька область — 49,2 тис. грн;

Полтавська область — 48,3 тис. грн;

Хмельницька область — 47,2 тис. грн;

Кіровоградська область — 43,1 тис. грн;

Черкаська область — 43,1 тис. грн;

Волинська область — 40,7 тис. грн;

Одеська область — 37,6 тис. грн;

Житомирська область — 37,1 тис. грн;

Харківська область — 34,3 тис. грн;

Дніпропетровська область — 33,8 тис. грн;

Чернігівська область — 31,7 тис. грн;

Сумська область — 31,5 тис. грн;

Миколаївська область — 30 тис. грн;

Донецька область — 28,2 тис. грн;

Запорізька область — 26,5 тис. грн;

Херсонська область — 24,8 тис. грн.

Прогнози вартості землі в Україні у 2025 році

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика у 2025 році в центральних регіонах України можливе зростання вартості землі до 20%.

Основною причиною цього є обмежена кількість доступних ділянок. Він наголосив, що найбільша ліквідність наразі спостерігається саме у центральних та західних областях країни.

"Загалом, якщо така тенденція продовжиться у 2025 році, у центральних регіонах цілком можна очікувати підвищення вартості землі до 20%. Насамперед це пов’язано з обмеженою кількістю ділянок, і тут я вкотре повторюся, що земля — обмежений ресурс для інвестицій, її більше не стає, ба більше, перелік привабливих паїв ще й зменшується через факти замінування, забруднення внаслідок ведення бойових дій, окупацію тощо", — додав Башлик.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно приватизувати земельну ділянку. Це не досить трудомісткий процес, який має багато особливостей та підводних каменів.

Також стало відом, чи можуть забрати неоформлену земельну ділянку. Якщо власник не зможе належним чином підтвердити свої права, інша особа, наприклад, сусід, може претендувати на приватизацію цієї власності.