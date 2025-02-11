Сколько стоит гектар земли в Украине в 2025 году: инфографика и прогнозы экспертов

Сколько стоит земля в Украине. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок сельскохозяйственных земель в Украине начал работать с 1 июля 2021 года. Несмотря на российское вторжение, он продолжает свою работу. За 2024 год было реализовано 320 660 га земель, а в 2025 году в ряде регионов страны прогнозируется рост стоимости участков до 20%.

Новости.LIVE рассказывают сколько стоит гектар земли в 2025 году и как будет дорожать земля в Украине.

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Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине, который охватывал 17,5 млн га, был снят 1 июля 2021 года. При этом 1 января 2024 года начался второй этап земельной реформы.

С этого момента приобрести сельскохозяйственные земельные участки получили возможность не только физические лица, как раньше, но и юридические лица. Однако для них установлены определенные ограничения: одна компания может владеть не более 10 тыс. га земли, при этом ее бенефициары должны быть исключительно гражданами Украины.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2024 года было продано 604 тыс. га земли, что составляет 198 337 участков.

Юридические лица приобрели 25 157 участков общей площадью 78 307 га, при средней стоимости 1 га — 62 656 гривен (около 1 561 доллара). Физические лица купили 81 512 участков площадью 242 353 га, средняя цена за гектар составила 41 510 гривен (примерно 1 034 доллара).

При этом, как отмечается, за 3,5 года лишь небольшое количество граждан воспользовалось правом продажи своих земельных наделов: после отмены моратория было реализовано лишь 3,4% участков.

"Итак, можем говорить о том, что несмотря на открытие рынка земли, за 3,5 года лишь небольшой процент граждан воспользовались правом отчудить свои земельные наделы. Хотя в 2024-м объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория", — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

В 2024 году в Украине было продано 320 660 га земли. Средняя стоимость 1 га достигла 46 678 гривен (около 1 163 долларов). Наибольшую среднюю цену за гектар зафиксировано в Ивано-Франковской области — 89 744 гривны, Львовской — 71 390 гривен и Полтавской областях — 66 232 гривны. В то же время самую низкую среднюю стоимость гектара отмечено в Запорожской области — 33 981 гривна, Николаевской — 34 033 гривны и Сумской областях — 34 936 гривен.

При этом в конце 2024 года аналитики зафиксировали падение цен на землю сельхозназначения. По данным сервиса "Опендатабот" который предоставляет доступ к государственным данным для граждан и бизнеса в Украине, в декабре 2024 года средняя цена за гектар земли составляла 48 622 гривны, что почти на 1 300 гривен меньше, чем в ноябре.

Впрочем, в целом, за 2024 год стоимость земли в Украине выросла почти на 3 400 гривен. В январе 2024 года средняя цена гектара сельхозземли составляла 45 229 гривен. В течение 2024 года самая высокая средняя стоимость земли была зафиксирована в октябре — 52 418 гривен за гектар. Самой низкой цена оказалась в феврале — в среднем 42 804 гривны за гектар.

Цены за гектар земли в 2025 году

По данным официального сайта Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра средняя стоимость 1 га земельного участка в Украине в январе 2025 года составила 54 426,10 грн. Самая дорогая земля в Ивано-Франковской (112,5 тыс. грн/га), Киевской (90,9 тыс. грн) и Львовской (90,5 тыс. грн).

Цены за гектар земли в Украине в 2025 году. Инфографика: Новини.LIVE

Средние цены за 1 гектар земли в разных областях Украины в 2025 году

Ивано-Франковская область — 112,5 тыс. грн;

Киевская область — 90,9 тыс. грн;

Львовская область — 90,5 тыс. грн;

Тернопольская область — 57,1 тыс. грн;

Закарпатская область — 54 тыс. грн;

Черновицкая область — 51,5 тыс. грн;

Ровенская область — 49,6 тыс. грн;

Винницкая область — 49,2 тыс. грн;

Полтавская область — 48,3 тыс. грн;

Хмельницкая область — 47,2 тыс. грн;

Кировоградская область — 43,1 тыс. грн;

Черкасская область — 43,1 тыс. грн;

Волынская область — 40,7 тыс. грн;

Одесская область — 37,6 тыс. грн;

Житомирская область — 37,1 тыс. грн;

Харьковская область — 34,3 тыс. грн;

Днепропетровская область — 33,8 тыс. грн;

Черниговская область — 31,7 тыс. грн;

Сумская область — 31,5 тыс. грн;

Николаевская область — 30 тыс. грн;

Донецкая область — 28,2 тыс. грн;

Запорожская область — 26,5 тыс. грн;

Херсонская область — 24,8 тыс. грн.

Прогнозы стоимости земли в Украине в 2025 году

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дениса Башлыка в 2025 году в центральных регионах Украины возможен рост стоимости земли до 20%.

Основной причиной этого является ограниченное количество доступных участков. Он отметил, что наибольшая ликвидность сейчас наблюдается именно в центральных и западных областях страны.

"В общем, если такая тенденция продолжится в 2025 году, в центральных регионах вполне можно ожидать повышения стоимости земли до 20%. Прежде всего это связано с ограниченным количеством участков, и здесь я еще раз повторюсь, что земля — ограниченный ресурс для инвестиций, ее больше не становится, более того, перечень привлекательных паев еще и уменьшается из-за фактов заминирования, загрязнения в результате ведения боевых действий, оккупации и т.д.", — добавил Башлык.

Напомним, мы рассказывали, как правильно приватизировать земельный участок. Это не достаточно трудоемкий процесс, который имеет много особенностей и подводных камней.

Также стало известно, могут ли забрать неоформленный земельный участок. Если владелец не сможет должным образом подтвердить свои права, другое лицо, например, сосед, может претендовать на приватизацию этой собственности.